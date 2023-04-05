İran'dan tüm dünyayı şaşırtan hamle! Hiç kimse bunu beklemiyordu
İran, 7 yıl aranın ardından Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) büyükelçi atadığını duyurdu.
İran, 7 yıl sonra Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) büyükelçi atadığını açıkladı.
İran resmi haber ajansı IRNA’da yer alan bilgilere göre, Dışişleri Bakanlığı, Abu Dabi Büyükelçisi olarak Rıza Amiri’yi görevlendirdi. Amiri’nin yakında Abu Dabi’ye giderek yeni görevine başlayacağı kaydedildi.
Dışişleri Bakanlığı Yurtdışındaki İranlılar Genel Müdürü olan Rıza Amiri daha önce İran’ın Cezayir, Sudan ve Eritre büyükelçiliği görevlerinde bulunmuştu.