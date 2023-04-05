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Dünya İran'dan tüm dünyayı şaşırtan hamle! Hiç kimse bunu beklemiyordu
Dünya

İran'dan tüm dünyayı şaşırtan hamle! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Yeniakit Publisher
2023-04-05 14:57:00 -
İran'dan tüm dünyayı şaşırtan hamle! Hiç kimse bunu beklemiyordu

İran, 7 yıl aranın ardından Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) büyükelçi atadığını duyurdu.

İran, 7 yıl sonra Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) büyükelçi atadığını açıkladı.

İran resmi haber ajansı IRNA’da yer alan bilgilere göre, Dışişleri Bakanlığı, Abu Dabi Büyükelçisi olarak Rıza Amiri’yi görevlendirdi. Amiri’nin yakında Abu Dabi’ye giderek yeni görevine başlayacağı kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı Yurtdışındaki İranlılar Genel Müdürü olan Rıza Amiri daha önce İran’ın Cezayir, Sudan ve Eritre büyükelçiliği görevlerinde bulunmuştu.

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Yorumlar

Enver Yüksel.

S.a İran ,ı kutluyoruz helal olsun kimin fitne kimin düşman olduğunu gayet iyi bilen ve en başta Kuran,da lanetli millet yahudileri yok etmeye kararlı İranı kötüleyen hakkında atıp tutan gizli israil yanlısıdır !!!

Kurwa

Bu i....Iran hariç bunlar tam ṣerefsiz iki yüzlü Israil saldiriyor hakkimizi gizli tutuyoruz ulan senin cok enemli adamini tahranda arabada vurdu ne oldu ama Azerbaycana karṣi Ermeniyle iṣ tutuyor bu o zaman bizde Israle destek verelim.
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