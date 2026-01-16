İran'dan Trump itirafı!
İranlı bir yetkilinin açıklamasına göre Trump dün yaşanan gerilimin ortasında İran'a saldırma niyetinde olmadığını bildirdi.
Pakistanlı medya kuruluşu Dawn'ın haberine göre İran'ın Pakistan Büyükelçisi Rıza Amiri Mukaddem, Trump'ın İran'a saldırma niyetinde olmadığını bildirdiğini ve Tahran'dan itidalli davranmasını istediğini söyledi.
İranlı diplomat bu bilgiyi Çarşamba günü Pakistan saatiyle 01.00 sularında aldığını, Trump'ın savaş istemediğini ve İran'dan bölgedeki ABD çıkarlarına saldırmamasını istediğini ileri sürdü.
Haberde Mukaddem'in İran'da halkın meşru protesto hakkına sahip olduğunu ve hükümetin göstericilerle görüştüğünü söylediği belirtildi.
Büyükelçi ayrıca silahlı grupların İran'da cinayetler işlediğini ve camilere saldırdığını da belirtti.
Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Biz kesinlikle sorunların diyalog yoluyla çözülmesini istiyoruz” ifadelerini kullanarak İran'daki krizin diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini ifade etti.
Fidan İstanbul'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Umarım ABD ve İran bu meseleyi kendi aralarında çözerler. Tüm gelişmeleri yakından takip ediyoruz" dedi.
