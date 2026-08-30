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Ekonomi İran’dan sonra Rusya’da ekonomik kıskaçta!
Ekonomi

İran’dan sonra Rusya’da ekonomik kıskaçta!

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İran’dan sonra Rusya’da ekonomik kıskaçta!

Rusya-Ukrayna savaşında enerji ve lojistik hatlarındaki gerilim tırmanıyor. Ukrayna’nın Rusya’nın derinliklerindeki rafineri ve akaryakıt depolarını hedef alması Moskova üzerindeki ekonomik baskıyı artırırken, Rusya’nın enerji ve tedarik zincirlerinde yaşadığı sıkıntılar yeni bir krizin habercisi oluyor.

Rusya-Ukrayna savaşında enerji ve lojistik hatlarındaki gerilim tırmanıyor. Ukrayna’nın Rusya’nın derinliklerindeki rafineri ve akaryakıt depolarını hedef alması Moskova üzerindeki ekonomik baskıyı artırırken, Rusya’nın enerji ve tedarik zincirlerinde yaşadığı sıkıntılar yeni bir krizin habercisi oluyor.
Akademisyen Yeliz Albayrak ve Gazeteci Mete Sohtaoğlu, İran’ın ardından Rusya’nın da ekonomik bir kıskaca alınmaya çalışıldığına dikkat çekerken, önümüzdeki 6 ayın savaşın seyri açısından kritik olacağı değerlendirmesinde bulunuyor.
Rusya'nın Kiev'de tek bir bölgede 27 kişinin ölümüne yol açan şiddetli saldırıları öncesinde Putin'in, Ukrayna'nın stratejik altyapı ve ticari can damarlarını hedef almasına yönelik sert uyarıları gündemdeki yerini koruyor.

 

LOJİSTİK HATLARA AĞIR DARBE VE ENERJİ SAVAŞLARI

Ukrayna'nın son üç hafta içinde Rusya'nın dev e-ticaret depolarını ve rafinerilerini vurmasıyla birlikte Rusya'da ciddi bir enerji ve tedarik krizi baş gösterdi. Rusya'nın artık enerji ihraç edemeyip ithal eder duruma geldiği iddia edilirken, küresel sistemde Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklık ve Rus rafinerilerinin hedef alınması arasındaki bağlantı, Rusya'nın bu krizden avantajlı çıkmasını engellemeye yönelik kapalı kapılar ardındaki bir strateji olarak değerlendiriliyor.

Ukrayna Tarım Politikası Bakanı Taras Vysotskyi'nin, Rus saldırıları sonucunda tarım depolarının %90'ının imha edildiği yönündeki açıklamaları ise gıda güvenliği riskini bir kez daha kanıtlıyor.

 

LONDRA'NIN ROLÜ VE KIŞKIRTMA İDDİALARI

Akademisyen Yeliz Albayrak, "Enerji kısmının işin üzerindeki baskıyı artırdığı bir döneme giriyoruz. Tedarik zincirleri ve lojistik hatların hedef alınmasıyla Rusya'nın direnç noktasını kırmak için vites yükseltildi. Özellikle İngiltere'nin bu meseledeki tutumu dikkat çekici. Boris Johnson'ın İstanbul'daki görüşmeleri nasıl etkilediğini ve Zelenski'ye destek vererek Rusya'nın pes etmek üzere olduğu argümanıyla barış ihtimalini söndürdüğünü hatırlayalım. İngiltere şimdi de Storm Shadow füzelerinin üretim iznini vererek, Rusya'nın derinliklerindeki lojistik hatları, enerji noktalarını ve askeri tesisleri doğrudan hedef alacak bir tahribat gücünü Ukrayna'ya sunuyor" ifadelerini kullandı.

 

RUSYA GERİ ADIM ATAR MI?

Mevcut gerilimin bir güç mücadelesine dönüştüğünü belirten Yeliz Albayrak, "İngiltere'nin 25 milyon sterlinlik yardım paketi ve teknoloji paylaşımı, savaşın sonuçlanmasından ziyade daha fazla yokuşa sürülmesine neden oluyor. Putin'in 'Ayıyı dansa kaldırırsanız, ne zaman biteceğine siz değil ayı karar verir' sözü, Rusya'nın geri adım atmayacağını gösteriyor. Putin, uzlaşma için ancak işgal ettiği toprakların kabul edilmesini şart koşuyor. Öte yandan İngiltere ile Rusya arasındaki tarihi güç mücadelesi Arktik'e kadar uzanıyor. Rus televizyonlarında İngiltere üslerinin vurulabileceğine dair simülasyonların yayınlanması, krizin bir NATO-Rusya sıcak çatışmasına, yani 5. maddenin devreye girmesine kadar evrilme ihtimalini masaya yatırıyor" sözleriyle durumu aktardı.

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