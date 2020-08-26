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Dünya İran'dan 'nükleer tesis' kararı
Dünya

İran'dan 'nükleer tesis' kararı

İran'da yönetim, daha önce erişim izni vermediği iki nükleer tesisi denetime açtı.

Yeniakit Publisher
2020-08-26 18:17:00 -
İran'dan 'nükleer tesis' kararı

İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), hükümetin daha önce erişim için müsade etmediği iki tesis müfettişlerin denetimine açma kararı aldı.

Anlaşmaya varıldı

Yayımlanan ortak açıklamada, İran'ın nükleer programıyla ilgili koruma tedbirlerinin uygulanması hususunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Kolaylaştırılacak

Açıklamanın devamında, İran'ın bu kapsamda UAEA tarafından belirlenen iki konuma gönüllü şekilde erişim sağlayacağı ve bu problemleri çözme amacıyla UAEA'nın doğrulama faaliyetlerini kolaylaştıracağı vurgulandı.

UAEA'nın ise hükümetçe bildirilen tesislerin haricinde herhangi bir konuma erişim müsade isteği olmadığı belirtildi.

Tahran'a iki günlük ziyaret

UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, konuyla ilgili sorunu görüşmek için pazartesi başkent Tahran'a iki günlük ziyaret gerçekleştirmişti.

Grossi, bu ziyarette İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi ve Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüşme yapmıştı.

UAEA, 19 Haziran tarihinde İran'ın erişim için müsade etmediği iki tesisin "denetime açılması" ile ilgili karar almıştı.

İran'a karşı UAEA'da 2012 yılının ardından alınan ilk karar olan fakat bağlayıcılığı olmayan karar doğrultusunda, İran'ın güvence denetimi anlaşması ve ek protokol çerçevesinde, Ajans ile tam ve zamanında iş birliği yapması ve erişim müsadesi verilmeyen iki noktanın, müfettişlerin denetimine açılması talep edilmişti.

"Meşru belgelere değil, İsrail'in iddialarına dayandırıyorlar"

Tahran yönetimi ise UAEA'nın izni isteğinin, meşru ve güvenilir belgelere değil, İsrail'in iddialarına ve ticari uydu görüntülerine dayandığını belirtmişti.

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