İran'dan kuantum işlemci itirafı

Teknoloji dünyasının gelişmesiyle beraber kuantum işlemcilerin de adı bir hayli duyulmaya başlandı. Bilgisayar biliminde bir devrim olarak görülen bu teknoloji, geleneksel bilgisayarların sınırlarını aşarak, hesaplama gücünde büyük bir sıçrama sağlamayı hedefliyor.

Bu sebepten ötürü ülkeler de bunun için yatırımlarını sürekli artırıyor. Son olarak bu ülkeler arasında yer almayı isteyen İran, yakın zamanda kuantum işlemcili olarak tanıttığı elektronik cihazın yalan çıkmasının ardından, aslında öyle olmadığını itiraf etti.

İran, geçtiğimiz ay Mazandaran’ın kuzeyindeki Noshahr’daki Donanma İmam Humeyni Denizcilik Üniversitesi’nde “Kuantum İşleme” konulu bir toplantı düzenledi. İslam Cumhuriyeti Ordusu Koordinasyon Yardımcısı ve eski Donanma Komutanı Arka Amiral Habibollah Sayyari, burada yeni teknolojik gelişmelerden bahsetti.

Sayyari, açıklamalarından hemen sonra kuantum işlemciye sahip olduğunu söylediği yeni elektronik cihazı tanıttı. Deniz donanmasında kullanılmak üzere geliştirildiğini belirten Sayyari, kuantum ve plazma teknolojilerinin ülke geleceği için önemli olduğunu da vurguladı. Ülke, bu açıklamaların ardından dikkatleri üstüne çekmeyi başardı.

Ancak biraz süre geçtikten sonra bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından yapılan paylaşımlardan sonra İran’ın tanıttığı kuantum işlemciye sahip olduğu söylenen elektronik cihazın aslında ABD’li donanım şirketi tarafından üretilen ZedBoard Zynq-7000 model geliştirme kartı olduğu ortaya çıktı. Bu olay, sosyal medyada dalga konusu oldu.

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Üstelik 256 GB depolama alanı, 512 MB DDR3 RAM ve çift çekirdekli ARM Cortex-A9 işlemcisi olduğu, ayrıyeten internet üzerinden 600 ila 700 dolar arasında fiyatla satın alınabildiği de görüldü. Geliştirme kartının özelliklerine bakıldığında ise kuantum ile ilgili herhangi bir işlemci veya devre, yani genel olarak hiçbir parça yoktu. Bunun üzerine İran, sosyal medyada bir kez daha dalga konusu oldu.

Bugün ise nihayet beklenen itiraf geldi. İmam Humeyni Üniversitesi Araştırma Başkan Yardımcısı, kuantum işlemciye sahip olduğu söylenerek tanıtılan elektronik cihazın aslında öyle olmadığını açıkladı. Böylelikle ülkedeki yerel basın ve global medya şirketleri tarafından yapılan haberler, İran’ın yalanını ortaya çıkarmış oldu.