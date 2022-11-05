İran'dan gündemi sarsacak açıklama! Az önce bütün dünyaya duyurdular

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Rusya'ya Ukrayna'daki savaşın başlamasından aylar önce sınırlı sayıda insansız hava aracı (İHA) gönderdiklerini, ancak bu ülkeye füze sağladıklarına dair iddiaların doğru olmadığını söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, basına açıklama yapan Abdullahiyan, ülkesinin dış politikasındaki gelişmeleri değerlendirdi.

İran'a ait İHA ve füzelerin Ukrayna'daki savaşta kullanıldığına dair iddiaları reddeden Abdullahiyan, "Bazı Batılı ülkelerin füze konusunda ortaya attıkları iddialar tamamen yanlış fakat insansız hava araçlarıyla ilgili konuların bir kısmı doğru. Ukrayna'daki savaştan aylar önce Rusya'ya sınırlı sayıda insansız hava aracı sağladı" dedi.

İranlı Bakan, bu İHA'ların Ukrayna'daki savaşta kullanıldığına dair iddiaları araştırmaya hazır olduklarını belirterek, "Tabii ki Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşta İran'ın insansız hava araçlarını kullandığı bize ispatlanırsa bu konuya kayıtsız kalmayız" diye konuştu.

Abdullahiyan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüşmesinde kanıtların kendilerine sunulması konusunda anlaştıklarını söyledi.

Bu konuda iki ülkenin uzmanlarının katılacağı bir toplantı planlandığını aktaran Abdullahiyan, Ukrayna'nın ABD ve Almanya'nın baskısıyla toplantıya katılmaktan son anda vazgeçtiğini ifade etti.