İran'dan geri adım!

Arakçi, protestocuları idam etmeyeceklerini vurgulayarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki açıklamaları karşısında Amerikan yönetimine garanti veren bir tablo çizdi.

Protestolar sırasında kitlesel can kayıpları yaşandığını reddeden Arakçi, ölümlerden "israil komplosunu" sorumlu tuttu. Arakçi, şiddet eylemlerini "dışarıdan yönetilen terörist unsurların" gerçekleştirdiğini ileri sürdü. İranlı Bakan, bu unsurların "eylemcilere ve polislere saldırdığını" öne sürdü.

Arakçi, "bu saldırıların amacının ABD'yi çatışmanın içine çekmek olduğunu" savundu ve "Ölümlerin sayısını arttırmak istediler. Neden mi? Çünkü Başkan Trump ölümler olursa müdahale edeceğini söylemişti. Ve onu bu çatışmanın içine çekmek istediler." dedi.

İran yönetimi eylemcileri hızlı bir şekilde idam etmeye hazırlanıyorİran yönetimi eylemcileri hızlı bir şekilde idam etmeye hazırlanıyor

Protestocuların idam edilmesine yönelik yakın bir plan olmadığı konusunda ısrar eden Arakçi, "ülkede şu anda bir sükunet olduğunu" ifade etti.

"KONTROL TAMAMEN BİZDE"

Arakçi "Kontrol tamamen bizde" şeklinde konuştu.

İran Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsini Ejei, 14 Ocak Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ülke çapındaki protestolarda gözaltına alınanlar için hızlı yargılama ve infazların yapılacağının sinyalini vermişti.

İdamlar hakkında konuşan Muhsini Ejei, "Eğer bir iş yapmak istiyorsak, bunu şimdi yapmalıyız. Eğer bir şey yapmak istiyorsak, bunu hızlı bir şekilde yapmalıyız. Eğer geç olursa, iki ay, üç ay sonra, aynı etkiyi sağlamaz." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Mepa News