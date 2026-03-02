İran’dan en fazla petrol alan ülkeydi! Çin’den İran açıklaması

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, İran'ın yanı sıra Körfez ülkelerinin de güvenliğinin ve toprak bütünlüğünün gözetilmesi gerektiğini vurguladı.

Sözcü Mao, Körfez İşbirliği Teşkilatının (KİT) Bakanlar Konseyinin düzenlediği olağanüstü toplantıda mevcut krizin çözümü ve bölgesel güvenliğin korunması için diyalog ve diplomasinin önemine işaret ettiğini hatırlatarak, "Şimdi öncelik askeri operasyonları derhal durdurarak çatışmanın yayılmasını önlemek olmalı." dedi.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinin Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın amaç ve ilkelerini ve uluslararası ilişkileri yöneten temel normları ihlal ettiğinin altını çizen Mao, Çin'in bunu kınadığını bildirdi.

ÇİN'İN TEPKİSİ DİPLOMATİK DÜZEYDE KALACAK

Mao, İran medyasından bir gazetecinin, Çin'in kınama dışında bir tepkisi olacak mı sorusuna, Çin ve Rusya'nın saldırıların ardından BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdığını hatırlatarak, BM ve İran'ın da üye olduğu Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) gibi diplomatik platformlarda diğer ülkelerle birlikte ortak tepki göstermeye hazır olduğunu ifade etti.

Çinli Sözcü, Çin ve Rusya'nın İran'ın talep etmesi halinde askeri destek sağlamayı düşünüp düşünmediği, bu ihtimalin Çin ve Rusya dışişleri bakanlarının dün yaptığı telefon görüşmesinde gündeme gelip gelmediğine ilişkin sorusuna yanıt vermekten kaçındı.

İran'ın Çin'den "gemi katili" olarak anılan "CM302" tipi süpersonik füzeleri satın almak üzere anlaşmaya yakın olduğuna dair uluslararası basında çıkan haberlere ilişkin Mao, söz konusu haberlerin doğru olmadığını, Çin'in sorumlu bir ülke olarak uluslararası yükümlülüklerine bağlı olduğunu, gerilimi yükseltmeye yönelik kötü niyetli dezenformasyon ve ilişkilendirmelere karşı olduğunu belirtti.

Mao, Çin'in askeri operasyon öncesinde ABD tarafından bilgilendirilmediğini sözlerine ekledi.

HÜRMÜZ BOĞAZI

Çinli Sözcü, İran Devrim Muhafızları Ordusunun Hürmüz Boğazı'nda ticari gemi geçişlerini önlediğine ilişkin haberleri hatırlatarak, Çin'in petrol ithalatının yaklaşık yarısının geçtiği Boğaz'ın kapanmasının enerji güvenliğini nasıl etkileyeceği sorusuna yanıt olarak, şunları kaydetti:

"Hürmüz Boğazı ve çevresi ticaret ve enerji nakliyatı için önemli bir uluslararası rotadır. Buranın güvenli ve istikrarlı olması tüm uluslararası toplumun menfaatinedir. Çin, ilgili tarafları askeri operasyonları derhal durdurarak gerilimi yükseltmekten kaçınmaya ve bölgesel kargaşanın küresel ekonomik büyümeye daha büyük bir zarar vermesini önlemeye çağırıyoruz."