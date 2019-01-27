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İran'dan çok sert uyarı: Sabrımız taşıyor

İran Atom Enerjisi Teşkilatı Başkanı Salehi, AB’nin İran'la ticareti kolaylaştırmak için tasarladığı Özel Ödeme Aracı’nı çok geçmeden uygulamaya koyması gerektiğini belirterek, “'İran’ın sabrı taşıyor. AB’nin stratejik kararını alma zamanı geldi.” dedi.

27 Ocak 2019 Pazar 23:29
İran'dan çok sert uyarı: Sabrımız taşıyor

İran Atom Enerjisi Teşkilatı Başkanı Salehi, AB’nin İran'la ticareti kolaylaştırmak için tasarladığı Özel Ödeme Aracı’nın uygulanmasını hızlandırmak için çok geç olmadan gerekli önlemleri alması gerektiğini belirterek, “İran’ın sabrı taşıyor.” dedi.

İran Atom Enerjisi Teşkilatı (AEOI) Başkanı Ali Akbar Salehi, Avrupa Birliği’ne (AB), ABD yaptırımlarına karşı İran'la ticareti kolaylaştırmak için tasarladığı Özel Ödeme Aracı (Special Purpose Vehicle-SPV) mekanizmasının uygulanmasını hızlandırmak için çok geç olmadan gerekli önlemleri alması çağrısında bulundu.

İran resmi haber ajansı IRNA’ya, AB’nin SPV mekanizmasını devreye sokmakta gecikmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Salehi, “Bunu söylemek üzücü ki son zamanlarda yaşanan gelişmeler pek cesaret verici değil.” şeklinde konuştu.

Avrupa'nın bunu bir mesaj olarak alması gerektiğini söyleyen Salehi, Avrupalıların çok geç olmadan önceden verdiği sözleri yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

Salehi, “Aksi takdirde gelecekteki gelişmelerin bizim için, onlar için ve hatta nükleer anlaşmanın diğer katılımcıları için elverişli olmayacağından korkuyorum.” şeklinde konuştu.

“İran’ın sabrı taşıyor”

İran'ın nükleer anlaşma kapsamında tüm taahhütlerini yerine getirirken Avrupa’nın vereceği kararın sonuçlarını düşünmesi gerektiğinin altını çizen Salehi, “'İran’ın sabrı taşıyor. AB’nin stratejik kararını alma zamanı geldi.” ifadelerini kullandı.

AB’nin SPV mekanizmasının kuruluşunu pazartesi günü resmen ilan edilebileceğine dair son zamanlarda ortaya çıkan söylentilerle ilgili de konuşan Salehi, “Umarım bu adımı atarlar çünkü bu cesaret vericidir ve iki taraf arasında inşa etmek için çok çalıştığımız güveni korumaya yardımcı olacaktır. Aksi takdirde, güvenimizi kaybediyor olacağız ve güven kaybolduğunda herkes oyunda kaybedecek.” değerlendirmesinde bulundu.

“ABD yaptırımlarını bypass edecek mekanizma pazartesi resmen açıklanabilir”

Cuma günü konunun hassasiyeti nedeniyle ismini açıklamak istemeyen Avrupalı diplomatların ABD merkezli Bloomberg kanalına yaptığı açıklamada, SPV mekanizmasının kurulduğuna dair resmi açıklamanın AB tarafından pazartesi günü yapılabileceği belirtilmişti.

Kanala konuşan bir Avrupalı diplomat, resmi ilan için 28 Ocak Pazartesi gününün belirlendiğini ancak askıda bekleyen bazı sorunlar yüzünden kısa bir gecikme yaşanabileceğini belirtirken, AB’ye üye ülkelerin SPV mekanizmasının ay sonuna kadar tamamlanması gerektiği konusunda karar aldıklarını ifade etmişti.

Mekanizmadaki gecikme İran-AB arasında tansiyonu yükseltmişti

AB'nin SPV'yi uygulamaya bir türlü geçirememesi İranlı yetkililer tarafından sert sözlerle eleştirilmiş, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, SPV konusundaki gecikmesinin kabul edilemez olduğunu belirtmişti.

İran Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi Alaaddin Burucerdi ise gecikmeyle ilgili yaptığı açıklamada Avrupa ülkelerinin ABD baskısına karşı kendi iktidarlarını bile koruyamadıklarını belirterek, "Avrupalılar ABD'nin baskılarına direnemezse kaybeden Avrupalı şirketler olacaktır. Bu şartlarda İran, Rusya ve Çin'le ilişkilerini daha da güçlendirecektir." şeklinde konuşmuştu.

1997'den 2005'e kadar dışişleri bakanı olarak görev yapmış tecrübeli İranlı diplomat Kamal Kharrazi ise pazar günü tehdit niteliğinde açıklamalarda bulunmuş, "Nükleer anlaşmanın yenilgisi, Avrupa'nın güvenliğini zayıflatır.” ifadelerini kullanmıştı.

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 23:29
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