İran'dan büyük hazırlık! Bölgede harekete geçtiler

İran destekli Haşdi Şabi'ye bağlı milis sayısının iki yıl içinde iki kat yükseldiği ortaya çıktı.

Middle East Eye'ın (MEE) haberine göre, Irak'ın geçen ay Meclis'e sunduğu 2023 yılı bütçe taslağında, İran destekli Şii çatı örgütü Haşdi Şabi'ye büyük bir maddi destek sağlanması öngörülüyor.

MEE'nin Irak'ın 2021 bütçesi ve 2023 bütçe taslağı eklerini incelediği haberde, son iki yıl içinde Haşdi Şabi saflarına 116 bin milisin katıldığı ve şu anda çatı örgütün toplam milis sayısının 238 bin civarında olduğu öğrenildi.

Habere göre, Haşdi Şabi'ye bağlı milis sayısı son iki yıl içinde iki kat arttı ve böylece İran destekli grup, ülkedeki üçüncü en büyük askeri oluşum haline gelmiş oldu. Irak'ta İçişleri Bakanlığına bağlı 700 bin personel bulunurken Savunma Bakanlığına bağlı 450 bin personel bulunuyor.

Öte yandan tarafların personel sayılarının gerçeği yansıtmayabileceği, Haşdi Şabi ve diğer güvenlik teşkilatlarının devlet fonlarından istifade etmek amacıyla saflarındaki personel sayısını olağandan yüksek gösterdiği düşünülüyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

2023 bütçe taslağının onaylanması halinde Haşdi Şabi'ye 2,7 milyar dolar bir fon ayrılacağı belirtiliyor.

Kaynak: Mepa News