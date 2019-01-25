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İran'dan bomba iddia: Rusya önünü açtı, Siyonistler vurdu

İran, İsrail'in Suriye'yi vurduğu sırada Rusya'nın S-300 hava savunma sistemlerini devre dışı bıraktığını açıkladı.

25 Ocak 2019 Cuma 16:00
İran'dan bomba iddia: Rusya önünü açtı, Siyonistler vurdu

İsrail'in Suriye'deki hedefleri Moskova'nın koordinasyonuyla vurmuş olabileceğini belirten İran Meclisi Ulusal  Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Felahetpişe, "Siyonist rejimin Suriye'ye saldırıları sırasında S-300 hava savunma sistemlerini devre dışı bırakan Rusya ciddi biçimde eleştirilmelidir" dedi.

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Felahetpişe, İsrail ordusunun, hafta başında Suriye topraklarında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait hedeflere düzenlediği hava saldırısıyla ilgili Moskova'yı suçladı.

İran: Rusya S-300 sistemlerini devre dışı bıraktı

Rusya'nın Suriye topraklarına konuşlandırdığı hava savunma sistemlerine işaret eden Felahetpişe, "Siyonist rejimin Suriye'ye saldırıları sırasında S-300 hava savunma sistemlerini devre dışı bırakan Rusya ciddi biçimde eleştirilmelidir. Rusların S-300 sistemleri faal olsaydı siyonist rejim Suriye topraklarına rahatlıkla saldıramazdı." dedi.

Felahetpişe, İsrail'in Suriye'ye saldırılarının Moskova'nın koordinasyonunda gerçekleşmiş olabileceğini ifade etti.

İsrail, pazartesi sabaha karşı Suriye topraklarındaki İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı güçlere hava saldırısı düzenlemişti.

Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın askeri bir yetkiliye dayandırdığı haberde, İsrail'in karadan ve havadan güdümlü füzelerle Suriye topraklarına saldırdığı, Suriye hava savunma sistemlerinin saldırıyı engellediği ve füzelerin çoğunu hedefine ulaşmadan imha ettiği kaydedilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, İsrail'in saldırıları sonucu 4 Suriye askerinin öldüğünü, 6 askerin yaralandığını duyurmuştu. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise saldırıda 12'si Devrim Muhafızları mensubu 21 kişinin öldüğünü bildirmişti.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 16:00
  1. Haşmetullah Felahetpişe
  2. İsrail
  3. S-300 hava savunma sistemi
  4. İran Devrim Muhafızları Ordusu
  5. Rusya Savunma Bakanlığı

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