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Dünya İran’dan Batı’ya okkalı şamar
Dünya

İran’dan Batı’ya okkalı şamar

Yeniakit Publisher
2023-10-10 13:09:00 -
İran’dan Batı’ya okkalı şamar

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'dan Batıya okkalı şamar geldi. Abdullahiyan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile yaptığı telefon görüşmesinde, "Batı, Netanyahu ve İsrail rejimini zamanında durdursaydı Filistin şimdi bu durumda olmazdı" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Filistin'deki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede Abdullahiyan İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına son vermesi gerektiğini söyledi. Filistinlilerin kendilerini savunma hakları olduğunu kaydeden Abdullahiyan, "Son aylarda İsrail rejimi ve Netanyahu'nun Filistinlilere yönelik işlediği cinayetler direnişin bu cevabı vermesine neden olmuştur" dedi.

Filistinlilere yönelik İsrail tarafından uygulanan sistematik cinayetler karşısında Batılı ülkelerin sessiz kalmasını eleştiren Abdullahiyan, "Batı, Netanyahu ve İsrail rejimini zamanında durdursaydı Filistin şimdi bu durumda olmazdı" şeklinde konuştu.

Borrell ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun politikalarını eleştirdiklerini belirterek, önceliklerinin barışı sağlamak olduğunu söyledi.

"İslam ülkeleri işbirliği yapmalı"

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ayrıca Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Thani ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İsrail'in Gazze'ye artarak devam eden saldırılarının Filistin ve bölgedeki sorunu daha da karmaşık hale getirdiği kaydeden Abdullahiyan, "Filistin halkını savunmak için İslam ülkeleri arasında işbirliği yapılmalı" dedi.

Katar Dışişleri Bakanı Al Thani ise İsrail saldırılarını kınayarak, "Filistin halkının yanındayız. Batılı ülkeler İsrail saldırılarının sona ermesi için Tel Aviv'e baskı yapmalı" şeklinde konuştu.
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