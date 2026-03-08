İran'dan Batı'ya insanlık dersi: Batı'nın acizliği ve İran'ın vakarı
Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında Batı uygarlığı diye parlatılan ülkelerin acizliğini ve "Molla rejimi" diye aşağılanmaya çalışılan İran’ın sergilediği kadim devlet aklını kaleme aldı. ABD ve İsrail’in alçakça saldırılarına karşı sivil hedefleri değil, sadece askeri noktaları vurarak dünyaya "insanlık" dersi veren İran’ın, saldırıya uğramasına rağmen komşu ülkelerden özür dileme büyüklüğünü gösterdiğini belirten Karahasanoğlu; buna karşılık Trump’ın, "bu onurlu duruşu bir teslimiyet" gibi pazarlamaya kalkışan küstahlığını deşifre etti. Kendi uçak gemisini korkudan bölgeden kaçıran, masum kız çocuklarını katleden "vahşi Batı"nın gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koyan yazar, içimizdeki Batı hayranı eziklere de tokat gibi bir soru yöneltti: "Bu mu sizin yolunda köle olduğunuz çağdaş devletler?" İşte Karahasanoğlu’nun o yazısı…
Ali Karahasanoğlu
“Çağdaş batı uygarlığı” diye bize öve öve bitiremedikleri ülkelerin nasıl bir acizlik içinde oldukları..
“Ortadoğu ülkesi” diye tahkir ettiklerinin ise.. “Molla rejimi” diye yerin dibine batırmaya çalıştıklarının ise.
Ne kadar kadim bir altyapı ile, güçlü bir dik duruş sergilediklerini..
İran’a yönelik ABD+İsrail saldırısında bir defa daha görmüş olduk..
Saldırıyı başlatan iki haydut devletin şahsında, vahşi batının kan içiciliğini bir defa daha gördük..