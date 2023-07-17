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Dünya İran'dan başörtüsü kararı
Dünya

İran'dan başörtüsü kararı

Yeniakit Publisher
2023-07-17 02:55:00 -
İran'dan başörtüsü kararı

İran Polis Teşkilatı Sözcüsü Seyid Muntazer el-Mehdi, zorunlu başörtüsü kuralını ihlal edenlerle mücadele kapsamında yeni bir uygulamayı hayata geçirdiklerini belirtti.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Polis Teşkilatı Sözcüsü Mehdi, konuyla ilgili bilgi verdi.

Mehdi, "Başörtüsü kuralını ısrarla ihlal edenlere karşı ülke genelinde arabalı ve yaya devriyeler kurulacak. Polis tarafından bu kişiler uyarılacak. Uyarıların dikkate alınmaması durumunda söz konusu kişiler adli makamlara sevk edilecek." dedi.

Polis sözcüsü kadınlardan bu konuda emniyet güçlerine yardımcı olmalarını istedi.

İran'daki gösteriler ve başörtüsü zorunluluğu

İran'da geçen yıl eylül ayında, 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin ahlak polisi tarafından gözaltına almasının ardından hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde gösteriler başlamıştı.

Protestolar sırasında 1979'dan bu yana uygulanan zorunlu başörtüsü yasasının esnetilmesi talepleri yeniden gündeme gelmişti.
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Yaklaşık 4 ay süren gösteriler sonrasında bazı kentlerde kadınların, zorunlu olan başörtüsü kurallarına riayet etmedikleriyle ilgili eleştiriler yapılıyor.

Sosyal medyada ülkede bazı kadınların sokak ve iş yerlerinde başörtüsüz dolaştıkları görülürken, son günlerde bu durumdan rahatsız olan rejim yanlısı muhafazakarlar, duruma tepki göstererek kuralların uygulanması konusunda yetkililere çağrıda bulunuyor.

Kaynak: AA

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