İran'dan ABD'ye tepki

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bugün yaptığı İsrail ziyaretinde, İran tehdidine karşı halkını koruması için Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) silah satabileceği, ihtiyaç duydukları ekipmanların sağlanması sürecini gözden geçirmeyi sürdüreceklerini ve bunu İsrail'e verdikleri sözü koruyarak yerine getireceklerini bildirdi.

Arap ülkelerinin utanç kaynağı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve terör devleti İsrail'in normalleşme anlaşmasından sonra ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, bu konuşmasına İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'ten tepki geldi. Zarif, Pompeo'nun bölgelerini daha da fazla ABD silahıyla doldurma arzusunu beyan ettiğini söyledi.

"Pompeo, ABD'nin kanunlarını ihlal ediyor"

Cevad Zarif, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin geçen ay yaptığı askeri insansız hava araçlarının (İHA) ihracatını kolaylaştıracak düzenlemenin Amerikalı siyasiler tarafından tepki ile karşılandığını anımsatarak, Mike Pompeo'un ABD'nin kanunlarını ihlal etmekten rahatsızlık duymadığını belirtti.

"Bölgemizi daha fazla Amerikan silahıyla doldurma arzusunu beyan etti"

Zarif, diğer Arap ülkelerinin de işgalci İsrail ile ilişkileri normalleştirmesi çerçevesinde bu ülkelere yapacağı ziyaretlerin ilk durağı olarak bugün terösit İsrail'e giden ABD Dışişleri Bakanı Pompeo için İran'ın dünya ile savunma işbirliğinin yasal normalleşmesini engellemeye çalışırken, dünyanın bir numaralı nükleer tehdidinin yanında yer alarak bölgelerini daha da fazla Amerikan silahı ile doldurma arzusunu beyan ettiğini söyledi.

ABD Kongresi Üyesi: Bu pervasız bir karar

Donald Trump yönetimi, geçtiğimiz ay ABD ordusunun envanterinde bulunan MQ-9 Reaper ve RQ-4 Global Hawk gibi insansız hava araçlarının uluslararası satışının yolunu açan yeni bir düzenleme yapmıştı. ABD Kongresinin Demokrat Partili üyesi ve aynı zamanda Senato Yabancı İlişkiler Komitesi üyesi olan New Jersey Demokrat senatörü Bob Menendez, ilgili kararın pervasız bir karar olduğunu, büyük ihtimalle en ölümcül silahlarının dünya çapında insan haklarını ihlal edenlere satışlarının önünü açacağını ifade etmişti.

BMGK'dan ABD'ye ret

Trump yönetimi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) İran'a yönelik silah ambargosunun uzatılmasını talep etmiş, BMGK ise ABD'nin bu yöndeki karar tasarısını kabul etmemişti.