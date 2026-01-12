İran’dan ABD’ye sert cevap: O kirli ellerinizi üzerimizden çekin!

"Eğitimli teröristler sahaya sürüldü"

Ülke genelinde 28 aralık 2025’te başlayan gösterilerin arkasındaki kirli plana dikkat çeken Arakçi, masum protestocuların arasına "eğitimli terörist unsurların" sızdırıldığını belirtti. Bu teröristlerin hem güvenlik güçlerini hem de halkı hedef alarak kaos oluşturmaya çalıştığını ifade eden İranlı Bakan, sokağı karıştırmak isteyenlerin dışarıdan talimat aldığını vurguladı.

Trump’ın tehdidine tokat gibi yanıt

Donald Trump’ın "protestolara müdahale" bahanesiyle İran’ı hedef alan askeri tehditlerine değinen Arakçi, Abd’nin geçmişteki başarısızlıklarını hatırlattı. Abd’nin önerileri ile tehditlerinin birbirini tutmadığını söyleyen Arakçi, şu ifadeleri kullandı:

"Abd, daha önce denediği ve hüsrana uğradığı askeri seçeneği tekrar denemek isterse, biz buna fazlasıyla hazırız. Bugün, geçmişte sahip olduğumuzdan çok daha kapsamlı bir askeri hazırlığa sahibiz. Washington’un artık akıllıca seçim yapma vakti gelmiştir."

Gizli diplomasi trafiği sürüyor mu?

Bakan Arakçi, nükleer müzakereler konusunda tehdit ve dayatma olmadan her türlü görüşmeye açık olduklarını ancak Abd’nin henüz adil bir zemine gelmediğini belirtti. Öte yandan, Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile iletişimlerinin protesto sürecinde de kesilmediğini itiraf eden Arakçi, yeni bir görüşme ihtimali için "Masada bazı fikirler var" diyerek açık kapı bıraktı.