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İran'dan ABD'ye sert Cemal Kaşıkçı tepkisi!

İran Dışişleri Bakan Cevad Zarif, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine rağmen Suudi Arabistan'a desteğini sürdüren ABD'ye sert tepki gösterdi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:38
İran'dan ABD'ye sert Cemal Kaşıkçı tepkisi!

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine rağmen ABD'nin Suudi Arabistan'ı desteklemeye devam etmesini eleştirdi.

İran devlet televizyonuna göre, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, başkent Tahran'da düzenlenen İnsan Hakları ve İnsanlık Onurunu Anma Günü törenine katıldı.

Zarif, burada yaptığı konuşmada, ABD yönetiminin Suudi Arabistan ve İsrail'deki ciddi insan hakları ihlallerine rağmen bu ülkelere desteğine tepki gösterdi.

"Bir insanı testereyle parça parça etseniz bile..."

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesine rağmen ABD yönetiminin Riyad'a desteğini sürdürmesine ilişkin Zarif, "Bir güç merkezi ile yakın bağlarınız varsa tüm eylemleriniz haklı gösterilebilir. Hatta bir insanı testere ile parça parça etseniz bile en büyük askeri anlaşmalardan fayda sağlayabilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Filistin topraklarını işgali ve insan hakları ihlallerine de işaret eden Zarif, "Siyonist rejim Filistin topraklarını 70 yıldır işgal altında tutuyor." dedi.

Zarif, buna karşın ABD'nin İsrail'in işgal ve insan hakları ihlallerini görmezden geldiğini belirtti.

Suudi gazeteci Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüş, cinayetin ardından ABD yönetimi, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın cinayetle ilgisinin olmadığını ileri sürmüştü.

Cemal Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ın rolü

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) tarafından cinayete ilişkin hazırlanan raporlarda Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı'yı kasten ve taammüden öldürmekten sorumlu tutulmuştu.

Raporlarda, aralarında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın da bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar olduğuna işaret edilmişti.

Öte yandan ABD Senatosu, Kaşıkçı cinayetinden Bin Selman'ın sorumlu olduğunu kabul eden bir karar tasarısını kabul etmiş, böylece söz konusu cinayetten dolayı Veliaht Prens açıkça suçlanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'un Yemen'de devam eden savaşta Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği kesmesini öngören bir yasa tasarısını nisan ayında veto etmişti.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:38
  1. İstanbul
  2. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif
  3. Cemal Kaşıkçı
  4. ABD
  5. Suudi Arabistan
  6. İnsan Hakları ve İnsanlık Onurunu Anma Günü
  7. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA)
  8. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR)

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  • İNSAN HAKLARI VE İNSANLIK ONURUNU ANMA GÜNÜİNSAN HAKLARI VE İNSANLIK ONURUNU ANMA GÜNÜ1 sa önce
    çok uçuk veya radikal bulunabilir konuyla alakasını da çözemeyebilirsiniz belki ama bir müslümanın adı ister doğu ister batı ister kuzey ister güney olsun hiçbir kafirden alacağı hiçbirşey yoktur kafirlerin her işi boşa gitmiştir Müslüman boşa gidecek faninin peşinden koşmaz ölmeyen dirinin ve onun ebedi kıldıklarının peşinden koşar kafir yalnız ancak müstakbel ümmet müstakbelkardeştir bu duruşu sergilemeyen hiçbir Müslüman insan haklarından hayvan haklarından doğa sevgisinden çevreden iklim değişikliğinden bahsetmesin bu duruşu sergilemeyen Müslüman allaha rasulüne ve bütün kainata gerçekte zulmetmiştir allahın affı ve örtüsü sizi aldatmasın allaha emanet olun
  • İsmailİsmail1 sa önce
    Amerika batı ülkeleri kendi çıkarlarına bakar insan hakları hukuk bu kavramlar diğer ülkeleri manipüle etmek sömürmek için kullanılır kaşıkçı imiş mursi imiş fazla önemli değil yeterki petroller kendilerine aksın gerisi o kavramlar sömürü aracıdır.merhum ali şeriati kitaplarında güzel izah eder.
  • İlhan Aydınİlhan Aydın1 sa önce
    Bu tür haberlerin Akit'te yayınlanmasına Fatin Dağıstanlı'nin tepkisini çok merak ediyorum doğrusu.
  • uyan dünya uyan dünya 1 sa önce
    zaten orta doğudaki olayların baş çıbanı ısrael vede yahudistan abd yi yöneten yahudilerdir. gerek daeş -pkk -pyd-dhkpc - fatöş vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri piçleridir. kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge piçi abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk parti değil tc nin içine yahudiler tarafından yerleştirilmiş yahudilerin truva atıdır.chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir.(gerçi atatürk'de sebetay selanik yahudisidir) .chpkk bilhassa bu yahudilerin vede hıristiyanlar destekledikleri partidir. Bu gün yada 50 sene önce iş bankası atatürk hisseleri chpkk da olmasaydı bu gün yada 50 sene önce chpkk diye bir parti olmayacaktı. iş bankası ve bankanın ortaklıkları 450 küsur büyük fabrikalar chpkk nın en büyük arpalığıdır. Atatürk'e dışarıdan yahudilerden gelen emir üzerine , hazineye ait olması gerekirken atatürk hisselerini yönetmesi için chpkk ya devredilmiştir.Atatürk' yahudi olmasaydı zaten yahudilertc nin kurulmasınıda engellerlerdi.(osmanlıyı yıkaniçimizdeki ve dışımızdaki vatan haini yahudilerdir.)

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