Balın binlerce yıl bozulmadan kalmasının asıl nedeni ortaya çıktı! Bilimsel olarak kanıtlandı...

Bu mekanizma, tuzun eti korumasıyla benzer bir etki oluşturuyor. Şeker yoğunluğu yüksek olduğundan dolayı bal, kendi kendini koruyan bir gıda gibi davranıyor. Bu nedenle eski dönemlerde bal yalnızca yiyecek olarak değil, yaraların tedavi edilmesinde ve koruyucu amaçlarla da kullanılmıştır. Antik Mısır, Yunan ve Roma tıp metinlerinde balın yaralara uygulanmasından söz edilmesi de bu özelliği ile bağlantılı olduğunu gösteriyor.