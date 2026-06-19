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Gündem Dehşet! Kucağına aldığı çocuğuyla 8'inci kattan atladı
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Dehşet! Kucağına aldığı çocuğuyla 8'inci kattan atladı

Yeniakit Publisher
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Dehşet! Kucağına aldığı çocuğuyla 8'inci kattan atladı

Gaziantep'te bir kadın, kucağına aldığı 4 yaşındaki oğluyla birlikte 8'inci kattan atladı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti, ağır yaralanan oğlunun tedavisinin ise sürdüğü belirtildi.

Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi'nde bir sitede yaşayan Zeliha B. (32), kendisiyle yaşayan 4 yaşındaki oğlu A.B.'yi kucağına alarak 8'inci kattaki evlerinden bilinmeyen bir nedenle aşağı atladı. Olayı fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı sonrası siteye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesi sonrası durumu ağır olan anne Zeliha B. ile oğlu A.B. Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne Zeliha B., hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Yaralı oğlu A.B.'nin hastanedeki tedavisinin ise sürdüğü belirtildi. Hayatını kaybeden kadının cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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