Hakan Çalhanoğlu eleştirilerine sert cevap: 'Hani dün gurur duyuyordunuz'
2026 Dünya Kupası'ndan elenerek büyük şok yaşayan A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu'na gelen eleştirilere eşi Sinem Çalhanoğlu'ndan sert cevap geldi.
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2026 Dünya Kupası'ndan elenerek büyük şok yaşayan A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu'na gelen eleştirilere eşi Sinem Çalhanoğlu'ndan sert cevap geldi.
2026 Dünya Kupası'na katılma başarısı gösteren ancak çıktığı iki karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılarak turnuvaya veda eden A Milli Futbol Takımı'nda eleştirilerin odağındaki isimlerden biri kaptan Hakan Çalhanoğlu oldu.
Milli takımın erken vedasının ardından deneyimli futbolcuya yönelik eleştirilere eşi Sinem Çalhanoğlu'ndan sert yanıt geldi.
ELEŞTİRİLER KARŞISINDA SESSİZ KALAMADI
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sinem Çalhanoğlu, hem eşine hem de milli takım oyuncularına destek vererek şu ifadeleri kullandı:
"Bu takım da, kaptanı da son düdüğe kadar savaştı ama bu futbol, olmayınca olmuyor. Kazanırken sahiplenip, kaybedince suçlu aramak kolaydır. Kaptan aynı kaptan, değişen sizin bakış açınız."
Paylaşımında eleştirilere tepki gösteren Çalhanoğlu, açıklamasında şu ifadelere de yer verdi:
"DEĞİŞEN SİZİN BAKIŞ AÇINIZ"
"Dünya Kupası'na gelirken de kaptanımız oydu, bugün elenirken de. Bugün hedef gösterdiğiniz kaptan, dün gurur duyduğunuz kaptanın aynısı. Bugün eleştirdiğiniz takım da, hedef gösterdiğiniz kaptan da sizi Dünya Kupası'na getirenlerle aynı insanlar."
"Değişen ne kaptanın mücadelesi ne de bu takımın karakteri. Değişen sadece sizin bakış açınız."
"Dün alkışladığınızı bugün suçlamak, futbolu değil sonucu sevdiğinizi gösterir. Bu takım da kaptanı da son düdüğe kadar savaştı ama bu futbol, olmayınca olmuyor. Kazanırken sahiplenip, kaybedince suçlu aramak kolaydır." Sinem Çalhanoğlu'nun paylaşımı çok sayıda takipçisinden destek görürken, bazı kullanıcılar ise A Milli Takım'ın turnuva hazırlıklarının yetersiz olduğunu ve takımın sahadaki organizasyonunda eksiklikler bulunduğunu savunarak eleştirilerini sürdürdü.
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