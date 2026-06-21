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Hakan Çalhanoğlu eleştirilerine sert cevap: 'Hani dün gurur duyuyordunuz'

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Hakan Çalhanoğlu eleştirilerine sert cevap: 'Hani dün gurur duyuyordunuz'

2026 Dünya Kupası'ndan elenerek büyük şok yaşayan A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu'na gelen eleştirilere eşi Sinem Çalhanoğlu'ndan sert cevap geldi.

#1
Foto - Hakan Çalhanoğlu eleştirilerine sert cevap: 'Hani dün gurur duyuyordunuz'

2026 Dünya Kupası'na katılma başarısı gösteren ancak çıktığı iki karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılarak turnuvaya veda eden A Milli Futbol Takımı'nda eleştirilerin odağındaki isimlerden biri kaptan Hakan Çalhanoğlu oldu.

#2
Foto - Hakan Çalhanoğlu eleştirilerine sert cevap: 'Hani dün gurur duyuyordunuz'

Milli takımın erken vedasının ardından deneyimli futbolcuya yönelik eleştirilere eşi Sinem Çalhanoğlu'ndan sert yanıt geldi.

#3
Foto - Hakan Çalhanoğlu eleştirilerine sert cevap: 'Hani dün gurur duyuyordunuz'

ELEŞTİRİLER KARŞISINDA SESSİZ KALAMADI

#4
Foto - Hakan Çalhanoğlu eleştirilerine sert cevap: 'Hani dün gurur duyuyordunuz'

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sinem Çalhanoğlu, hem eşine hem de milli takım oyuncularına destek vererek şu ifadeleri kullandı:

#5
Foto - Hakan Çalhanoğlu eleştirilerine sert cevap: 'Hani dün gurur duyuyordunuz'

"Bu takım da, kaptanı da son düdüğe kadar savaştı ama bu futbol, olmayınca olmuyor. Kazanırken sahiplenip, kaybedince suçlu aramak kolaydır. Kaptan aynı kaptan, değişen sizin bakış açınız."

#6
Foto - Hakan Çalhanoğlu eleştirilerine sert cevap: 'Hani dün gurur duyuyordunuz'

Paylaşımında eleştirilere tepki gösteren Çalhanoğlu, açıklamasında şu ifadelere de yer verdi:

#7
Foto - Hakan Çalhanoğlu eleştirilerine sert cevap: 'Hani dün gurur duyuyordunuz'

"DEĞİŞEN SİZİN BAKIŞ AÇINIZ"

#8
Foto - Hakan Çalhanoğlu eleştirilerine sert cevap: 'Hani dün gurur duyuyordunuz'

"Dünya Kupası'na gelirken de kaptanımız oydu, bugün elenirken de. Bugün hedef gösterdiğiniz kaptan, dün gurur duyduğunuz kaptanın aynısı. Bugün eleştirdiğiniz takım da, hedef gösterdiğiniz kaptan da sizi Dünya Kupası'na getirenlerle aynı insanlar."

#9
Foto - Hakan Çalhanoğlu eleştirilerine sert cevap: 'Hani dün gurur duyuyordunuz'

"Değişen ne kaptanın mücadelesi ne de bu takımın karakteri. Değişen sadece sizin bakış açınız."

#10
Foto - Hakan Çalhanoğlu eleştirilerine sert cevap: 'Hani dün gurur duyuyordunuz'

"Dün alkışladığınızı bugün suçlamak, futbolu değil sonucu sevdiğinizi gösterir. Bu takım da kaptanı da son düdüğe kadar savaştı ama bu futbol, olmayınca olmuyor. Kazanırken sahiplenip, kaybedince suçlu aramak kolaydır." Sinem Çalhanoğlu'nun paylaşımı çok sayıda takipçisinden destek görürken, bazı kullanıcılar ise A Milli Takım'ın turnuva hazırlıklarının yetersiz olduğunu ve takımın sahadaki organizasyonunda eksiklikler bulunduğunu savunarak eleştirilerini sürdürdü.

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