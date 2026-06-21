Hakan Çalhanoğlu eleştirilerine sert cevap: 'Hani dün gurur duyuyordunuz'

"Dün alkışladığınızı bugün suçlamak, futbolu değil sonucu sevdiğinizi gösterir. Bu takım da kaptanı da son düdüğe kadar savaştı ama bu futbol, olmayınca olmuyor. Kazanırken sahiplenip, kaybedince suçlu aramak kolaydır." Sinem Çalhanoğlu'nun paylaşımı çok sayıda takipçisinden destek görürken, bazı kullanıcılar ise A Milli Takım'ın turnuva hazırlıklarının yetersiz olduğunu ve takımın sahadaki organizasyonunda eksiklikler bulunduğunu savunarak eleştirilerini sürdürdü.