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Dünya Netanyahu'dan Trump hamlesi! Talimatı verdi
Dünya

Netanyahu'dan Trump hamlesi! Talimatı verdi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Netanyahu'dan Trump hamlesi! Talimatı verdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, bakanlarından ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirmemelerini istediği iddia edildi.

İsrail haber sitesi i24NEWS'in, ismini vermediği üst düzey İsrailli yetkililere dayandırdığı haberde, Netanyahu'nun, bakanlarından Trump'ı şahsi olarak eleştirmemelerini talep ettiği belirtildi.

Haberde, Trump yönetiminin ve müzakere ekibinin İran ve Hizbullah'ı motive eden ideolojiyi yanlış anladığı ve Trump'ın Şiilerin dilini konuşmadığı için İran rejiminin ve Hizbullah'ın doğasını anlamadığı öne sürüldü.

İsrail'in, İran'ın ABD ile olası herhangi bir anlaşmayı, nükleer programı ve bölgedeki müttefiklerine desteği konusunda sınırlı tavizler karşılığında ekonomisini yeniden inşa etmek ve askeri kapasitesini güçlendirmek için kullanmasından endişe ettiği kaydedildi.

ABD-İran mutabakatının ardından İsrailli siyasetçilerin Trump'a karşı duydukları hoşnutsuzlukta artış yaşanıyor. Bu konuda yapılan eleştiriler, Trump'la sınırlı kalmayıp Tel Aviv'e karşı sert açıklamalarda bulunan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'a kadar uzanıyor.

Trump, 19 Haziran'da ABD merkezli Axios haber portalına verdiği röportajda, ülkesinin İsrail ile ilişkilerine ilişkin "Donald Trump olmasaydı, İsrail yerle bir olmuştu." demişti.

Vance da ABD-İran mutabakatına tepki gösteren İsrail hükümeti üyelerini sert bir şekilde eleştirerek, "İsrail'i koruyan silahların üçte ikisinin ABD'de ve Amerikalı vergi mükelleflerinin paralarıyla üretildiğini" ifade etmişti.

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