TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti
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Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nı tebrik etti.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nı ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum."