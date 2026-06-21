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Gündem Yanan araçtan çıkarılamadı! Genç yaşta feci ölüm
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Yanan araçtan çıkarılamadı! Genç yaşta feci ölüm

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Yanan araçtan çıkarılamadı! Genç yaşta feci ölüm

Kayseri-Malatya kara yolunda gece 03.00’te 3 otomobilin çarpıştığı kaza faciayla sonuçlandı. Alev alan aracı sürücüsü feci keşikle hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Kayseri- Malatya kara yolu Solaklar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. M.N. (25) idaresindeki otomobil, B.B. yönetimindeki otomobil ve S.Y. (34) hakimiyetindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri alev aldı.

Kazada yanan aracın sürücüsü M.N. (25) olay yerinde hayatını kaybetti, araçlarda bulunan S.Y., T.Y. (54), M.A. (28), E.B. (42) ve B.B. yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alev alan otomobil, itfaiyenin çalışması sonucu söndürüldü.

Yaralılar ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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