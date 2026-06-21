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Yerel İspir’de ata yadigarı direniş Asırlık yolculuk öküz göçü nefes kesti
Yerel

İspir’de ata yadigarı direniş Asırlık yolculuk öküz göçü nefes kesti

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Erzurum'un İspir ilçesinde yüzyıllardır sürdürülen "Tarihi Öküz Göçü", zorlu coğrafi şartlara ve karlı dağ geçitlerine rağmen bu yıl da nefes kesen görüntülerle tamamlandı.

İspir Aksu Vadisi'nden yola çıkan göçerler, Kaçkar Dağları ve Yedigöller bölgesinin dik yamaçlarını aşarak büyükbaş hayvanlarını yüksek rakımlı yaylalara ulaştırdı.

Bölge halkının hayvancılık faaliyetlerini devam ettirmek adına her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği göçte, hayvanlar kışlaklardan çıkarılarak Öküzün Dağı Yaylası'na doğru zorlu bir yolculuğa uğurlandı. Yaklaşık 3 ay boyunca yaylada kalacak olan sürüler, karlı tepeleri ve zorlu patikaları aşarken doğa belgesellerini aratmayan görüntüler oluşturdu. Dik yamaçlar ve olumsuz hava şartları nedeniyle göçerler, zorlu yolculuk esnasında bir geceyi dağda konaklayarak geçirmek zorunda kaldı. Karlı kaplı yüksek kesimlerde yolda kalan ve bitkin düşen bazı hayvanlar ise sahiplerinin yoğun çabası ve ilk müdahaleleriyle kurtarılarak yeniden yürütüldü.

Geleneksel göçün bu yılki etabına, bölge coğrafyasını yakından tanıyan profesyonel dağcı Bülent Erkan da katıldı. Göçerlerle birlikte tüm rotayı yürüyen ve zor şartlarda kalan hayvanların kurtarılmasına destek veren Erkan, yüzyıllık bu göç geleneğinin zorluğunu ve kültürel değerini yerinde fotoğraflayarak kayıt altına aldı. Bölge halkı, ata yadigarı bu zorlu yaylacılık geleneğini her türlü tabiat şartına rağmen gelecek nesillere aktarmaya kararlı olduklarını belirtti.

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