İran'dan ABD'ye gözdağı: Devam edeceğiz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ülkesinin savunma ve füze kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalara devam edeceğini belirtti.

Kasımi, ABD'nin, Tahran yönetiminin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun (BMGK) İran ile varılan nükleer anlaşmayı destekleyen 2231 sayılı kararına aykırı davrandığı yönündeki iddiaları hakkında, "ABD, bu tür sorunları ve İran'ın içişlerine uygunsuz müdahaleleri dile getirerek nükleer anlaşma konusundaki hatalı stratejisinin üzerini kapatıyor. Bu nedenle sürekli nükleer anlaşmanın ve BM'nin 2231 sayılı kararının sonuçsuz kaldığını söylüyor. Kararı, anlaşmadan çekilen (ABD) bir ülke ihlal etmiştir. İran savunma ve füze kapasitesini artırmaya devam edecektir." dedi.

ABD'nin psikoloik savaşı bize engel olamaz'

ABD'nin İran'ın gelişmesine engel olamayacağını savunan Kasımi, "ABD'li siyasetçiler bu tür propaganda araçları ve psikolojik savaşla Tahran'ın füze faaliyetleri ve teknoloji alanındaki gelişmelerinin önünde engel oluşturamaz." ifadesini kullandı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı İSNA'ya açıklama yapan Kasımi, İran Irak savaşına da atıf yaparak, "8 yıllık savaş tecrübesi bize bölgemizde savunma konusunda kimseye güvenmemiz gerektiğini öğretti. Bu nedenle kendi gücümüzle hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İran'ın sahip olduğu füzelerin savunma amaçlı olduğunu iddia eden Kasımi, "Şunu bilmelidirler ki baskı ve yaptırımlarla İran halkını seçtiği yoldan geri çeviremeyecekler. İran füze gücüyle kötü hedeflerin karşısında durmaya devam edecektir." diye konuştu.

İran nükleer anlaşmasına destek vermek için kabul edilen 2231 sayılı BMGK kararı, İran'a yasak getirmese de nükleer silah taşıma kapasitesine sahip balistik füzelerle ilgili tüm eylemlerden kaçınması çağrısı yapıyor.