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İran’dan ABD’nin Zarif kararına sert tepki

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin ön şartsız müzakereye hazırız mesajı verirken, Dışişleri Bakanına yaptırım uygulamasının büyük bir acizlik ve korku olduğunu söyledi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 11:34
İran’dan ABD’nin Zarif kararına sert tepki

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin ön şartsız müzakereye hazırız mesajı verirken, Dışişleri Bakanına yaptırım uygulamasının büyük bir acizlik ve korku olduğunu söyledi.


Doğu Azerbaycan’ın Heris kentinde bir elektrik santralinin açılış töreninde konuşan İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD’nin İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif’e yönelik yaptırım kararını değerlendirdi. İran Cumhurbaşkanı Ruhani ABD’nin Dışişleri Bakanlığı dışında müzakere yapabileceği bir kurum olmadığını söyleyerek, "Her gün çocuk gibi İran ile ön şartsız müzakereye hazır olduklarını söylüyorlar. Ancak diğer yandan Dışişleri Bakanına yönelik yaptırım kararı almaktalar. Bu aldıkları karar gösteriyor ki düşman bulunduğu aciz durum nedeniyle doğru düşünebilecek durumda dahi değil" dedi.


Beyaz Saray yetkililerinin İran Dışişleri Bakanı Zarif’in verdiği röportaj ve açıklamalardan korktuklarını ifade eden Ruhani, “Eğer müzakere yapmak istiyorlarsa, bunun Dışişleri Bakanlığı dışında başka bir adresi var mı” şeklinde konuştu.


ABD Başkanı Donald Trump’ın İran hakkındaki son Twitter paylaşımına işaret eden Ruhani, "Onlar İran’ın savaşlarda kaybeden taraf olduğunu ancak müzakerelerden zaferle ayrıldığını söylemekteler. Bu çaresiz insanın hakikatin yarısını dahi kabul etmiş olması bizim için ganimettir" dedi.


ABD’nin İran Dışişleri Bakanı Zarif gibi bir diplomattan korktuğunu vurgulayan Ruhani, "Zarif, New York’ta bir röportaj verdiğinde demokrasi ve özgürlük iddiasında olanların sarayları korkudan titremeye başlıyor. Onlar İran’a baktıklarında milletçe tek vücut olmuş bir ülke görmekteler" dedi.


ABD’nin uyguladığı yaptırım ve ekonomik teröre rağmen İran ekonomi ve sanayisinin üretime devam ettiğini kaydeden Ruhani, İran tarafından ABD’ye ait düşürülen insansız hava aracına işaret ederek, "ABD’nin modern casus uçağını düşürmemizden daha önemli olan şey, onu kendi hava savunma sistemimiz ile düşürmüş olmamızdır" ifadesini kullandı.


ABD Hazine Bakanlığı, İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif’i yaptırım listesine aldığını duyurmuştu. İran Dışişleri Bakanı Zarif Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD beni İran’ın tüm dünyadaki sözcüsü olduğum için ambargo listesine aldığını söylüyor. Gerçekler bu kadar acı mı? Planlarınızı gerçekleştirmek doğrultusunda beni bu kadar büyük bir tehdit olarak gördüğünüz için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullanmıştı.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 11:34
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