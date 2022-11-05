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Dünya İran'dan ABD açıklaması: B planını uyguluyor
Dünya

İran'dan ABD açıklaması: B planını uyguluyor

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ABD'nin İran'a karşı B planını uyguladığını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2022-11-05 22:05:00 -
İran'dan ABD açıklaması: B planını uyguluyor

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, başkent Tahran’da düzenlenen Birleşmiş Milletler Tüzüğünü Savunma Dostları Grubu toplantısının ardından gazetecilere konuştu.

ABD’nin İran ile nükleer müzakerelerde samimi olmadığını belirten Bakan Abdullahiyan, “Bizim açımızdan ABD’nin Irak ve Afganistan’da neler yaptığı çok açık. Bir çok kez müzakerelerde ABD tarafına politikalarının samimi ve dürüst olmadığını ve çıkarları için gizli hedefleri olduğunu kendilerine söyledik. Bölge milletlerini düşünmüyorlar” ifadelerini kullandı.

Abdullahiyan, ABD’nin İran’da İslam Cumhuriyetini değiştirmeye çalıştığını belirterek, “ABD İran’a karşı B planını uyguluyor. Son 40 gündür gördüklerimiz ise B planının yürütüldüğünü gösteriyor. Beyaz Saray 43 yıldır İran’da İslam Cumhuriyetinin değişmesi için çalışıyor. Bu onların bugüne kadar istedikleri bir arzu. Ancak İran milletinin ve Dini Liderin basireti sayesinde başarılı olamadılar” dedi.

İran “Kaim-100” füzesini fırlattı

İran devlet televizyonu haberine göre, Devrim Muhafızları Ordusu “Kaim-100” adlı uydu taşıyıcı roketi başarılı bir şekilde uzaya fırlattı. İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından üretilen “Kaim-100" adı uydu taşıyıcı roketin, yörünge altı test uçuşunun başarıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Roket 80 kilogram ağırlığındaki bir uyduyu Dünya'nın yaklaşık 500 kilometre üzerindeki yörüngeye yerleştirebilecek.

Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından geliştirilen "Nahid" uydusunu, yakın zamanda "Kaim-100" roketi ile uzaya fırlatmayı planladıklarını söyledi.

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