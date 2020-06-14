İran’da vaka sayısındaki artışa rağmen hayat normale döndü

İran’da korona virüs salgının ortaya çıktığı Kum kentinde, vaka sayısındaki artışa rağmen hayat tamamen normale döndü.

İran’ın Kum kentinde 19 Şubat tarihinde 2 kişinin yeni tip korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından salgın tüm ülkeye yayılmıştı. Sonrasında kentte vaka sayıları hızla artmış, önlem olarak kentin önemli ziyaret merkezleri olan Fatıma-i Masume Türbesi ve Cemkeran Camii’nde topluca yapılan ibadetler geçici olarak askıya alınmıştı. Ayrıca birçok dükkan ve çarşı geçici olarak kapatılmıştı. Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler ülke genelinde 11 Nisan’dan itibaren aşamalı olarak kaldırılmıştı.

Sosyal mesafe kuralına uyulmadı

Kum kentinde Türbe ve dükkanların yeniden açılmasıyla birlikte insanlar normal hayatlarına tamamen geri döndü. Fatıma-i Masume Türbesi’nin sadece avlusu açık olmasına rağmen halk ibadet için türbeye gitmeye başladı. Türbenin etrafında bulunan dükkan ve çarşılarda alışveriş yapan halkın sosyal mesafe kurallarına uymadığı ve neredeyse kimsenin maske takmadığı görüldü.

Ülkede bilinçli sosyal mesafe kapsamında tedbirlerin gevşetilmesiyle vaka sayılarında artış başlarken, son 24 saatte 2 bin 472 yeni vaka ve 107 ölüm kayda geçti. Böylece salgında ölenlerin sayısı 14 Nisan’dan sonra yeniden 3 haneli sayıya yükselmiş oldu.