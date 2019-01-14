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İran'da Polonya Filmleri Haftası etkinliği iptal oldu

İran, Amerika tarafından Polonya'da düzenlenecek İran karşıtı zirvenin duyurulmasının ardından, ülkesindeki Polonya Film Haftası etkinliğini iptal etti.

14 Ocak 2019 Pazartesi 14:55
İran'da Polonya Filmleri Haftası etkinliği iptal oldu

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran Sinema Kurumu Başkanı Hüseyin İntizami, İranlıların Polonyalılara zor günlerinde destek olduğunu söyleyerek, Tahran'da düzenlenecek Polonya Film Haftası etkinliğinin, Varşova yönetimi uygun bir şekilde davranıncaya kadar askıya alındığını ifade etti.

Polonya Filmleri Haftası'nın, şubat ayında başta başkent Tahran olmak üzere İsfahan, Şiraz ve Meşhed kentlerinde de düzenlenmesi planlanıyordu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Orta Doğu turu kapsamında gittiği Mısır'ın başkenti Kahire'de, ABD'nin Fox News televizyonuna verdiği röportajda, Polonya'da 13-14 Şubat'ta İran'ın bölgedeki "istikrarsızlaştırıcı" faaliyetlerinin ele alınacağı dünyanın dört bir yanından ülkelerin katılacağı zirve gerçekleştireceklerini duyurmuştu.

Polonya’nın Tahran Maslahatgüzarı Wojciech Unolt da bugün, İran Dışişleri Bakanlığına çağrılmış, Varşova'da düzenlenecek İran karşıtı zirve nedeniyle duyulan rahatsızlık kendisine iletilmişti.

Kaynak: AA

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 14:55
  1. iran
  2. İran Sinema Kurumu Başkanı Hüseyin İntizami
  3. Polonya Film Festivali
  4. Anadolu Ajansı

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