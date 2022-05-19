İran’da polisler protestoculara ateş açtı!

İran’da güvenlik güçleri, temel gıda ürünlerine yapılan zamlara karşı bugün birçok şehirde sokağa çıkan hükümet karşıtı protestocuları dağıtmak için gerçek kurşun ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Sosyal medyada yer alan görüntülere göre, göstericiler ve güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar patlak verdi.

Çevik kuvvet güçleri göstericilere gerçek mermi ile ateş etti.

Şehrekürd ve Hefşecan’da polis protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve cop kullandı.

Sosyal medyada dolaşan bir videoda, Dezful şehrindeki göstericilerin, “Korkma. Korkma. Biz beraberiz” şeklinde slogan attığı görüldü.

Reuters, sosyal medyada dolaşan videonun gerçekliğini teyit edemedi.

İran’da geçtiğimiz hafta ekonomik krizle mücadele kapsamında temel gıda ürünlerine yönelik sübvansiyonlara son verilmesiyle bazı temel gıda maddelerinde yüzde 300’e varan fiyat artışları yaşandı.

İranlılar, buna karşı çıkarak geçen hafta sokaklara döküldü ve protestolar hızla siyasi bir hal aldı.

2019 yılında yüksek akaryakıt fiyatlarının tetiklediği huzursuzluğu hatırlatan protestolarda rejim karşıtı sloganlar atıldı.

Sosyal medyadaki görüntülerde, son günlerde en az 6 kişinin öldüğü ve onlarca kişinin yaralandığı görüldü.

Ölümlerle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.