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İran'da kripto para yasağı!
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Ekonomi İran'da kripto para yasağı!
Ekonomi

İran'da kripto para yasağı!

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülke genelinde meydana gelen yaygın elektrik kesintileri nedeniyle kripto para madenciliğinin 4 ay süreyle yasaklandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 14:38:00 -
İran'da kripto para yasağı!

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, son günlerde yaşanan elektrik kesintileri dolayısıyla Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan'ın halktan özür dilemesinden mutluluk duyduğunu belirtti.

Kusurları olduğunda halktan özür dilemeleri gerektiğini söyleyen Ruhani, mevcut şartlar iyileşene ve halkın yaşadığı sorunlar çözülene kadar kripto para madenciliğine izin verilmeyeceğini aktardı.

Ruhani, "Bugünden itibaren kripto para üretimi alanındaki faaliyetler yasaklanmıştır. Bu alanda daha önce izin verilen faaliyetler de şehriver ayının sonuna kadar (22 Eylül) yasaktır." ifadelerini kullandı.

Kripto para üretimi için normalde 300 megavata kadar elektrik tüketimine izin verildiğine işaret eden Ruhani, "İzin verilen elektrik, düşük bir orandır ancak mevcut üretim bunun çok üstündedir. Kripto para üretiminde kullanılan elektrik 2 bin megavata kadar çıkıyor. Herkes bir köşede bitcoin ve diğer kripto paraları üretiyor." diye konuştu.

Ruhani, kripto para madenciliğinin durdurulmasıyla ilgili takibin Enerji Bakanlığı; Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı ile İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından yapılacağını ifade etti.

İran genelinde son bir haftada yaşanan yaygın elektrik kesintileri halkın tepkisine yol açmış ve Enerji Bakanı Erdekaniyan bunun yeterli su kaynaklarının olmaması ve yaz sıcağının erken başlaması nedeniyle meydana geldiğini belirterek halktan özür dilemişti.

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