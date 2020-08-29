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Dünya İran'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor
Dünya

İran'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor

İran'da ölümcül yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 110 kişi daha hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-08-29 14:46:00 -
İran'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor

Çin'den yayılarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında İran son 24 saatin bilançosunu açıkladı.

Son 1 günün verilerine göre koronavirüs pandemisi nedeniyle 110 kişi daha yaşamını yitirdi.

Bu acı bilanço ile birlikte ülkeden can kaybı 21 bin 359'a yükseldi.

Komşu ülke İran'da son 24 saatte bin 905 kişide daha ölümcül koronavirüs tespit edildi.

Ülkede toplam koronavirüs vaka sayısı bu rakamla birlikte 371 bin 816'ya ulaştı.

Koronavirüsten en ağır bilanço ABD'de

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), ölümcül koronavirüs salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşadığı ülke olmayı sürdürüyor.

Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı 6 milyon 49 bin 462.

En fazla koronavirüs vakası görülen ülkeler sıralamasında Amerika Birleşik Devletleri'nin 3 milyon 764 bin 493 vakayla Brezilya, 3 milyon 395 bin 796 vakayla Hindistan izliyor.

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