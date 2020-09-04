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Dünya İran'da korkunç koronavirüs bilançosu: 118 kişi öldü
Dünya

İran'da korkunç koronavirüs bilançosu: 118 kişi öldü

Komşu ülke İran'da ölümcül koronavirüs pandemisi nedeniyle 118 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-04 16:08:00 -
İran'da korkunç koronavirüs bilançosu: 118 kişi öldü

Çin'den tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını komşu ülke İran'dan ölümcül etkisini göstermeye devam ediyor.

Ülkede açıklanan son 24 saatin koronavirüs verilerine göre; 118 kişi daha yaşamını yitirdi.

Bu sayıyla birlikte komşu ülkede ölümcül koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 44'e çıktı.

İran'da toplam koronavirüs va sayısı 382 bini aştı

Son bir günün tablosuna göre; ülkede 2 bin 26 kişide daha yeni koronavirüs tespiti yapıldı.

İran'da böylece toplam ölümcül koronavirüs vaka sayısı ise 382 bin 772'ye yükseldi.

 

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