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Aktüel İran'da kömür ocağında patlama: 2 ölü
Aktüel

İran'da kömür ocağında patlama: 2 ölü

Yeniakit Publisher
2020-08-27 14:37:03 -
İran'da kömür ocağında patlama: 2 ölü

İSTANBUL (AA) - İran'ın Rezevi Horasan eyaletindeki Ak Derbend Kömür Ocağı'nda meydana gelen patlama sonucu 2 işçi hayatını kaybetti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Rezevi Horasan eyaletine bağlı Serhas İlçesi Kızılay Başkanı Muhammed Rızayi, "Ak Derbend Kömür Ocağı'nda meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybetti. Vatandaşların desteğiyle işçilerin cesetleri madenden çıkarıldı." dedi.

Rızayi, kazanın madenden kömür çıkartma esnasında dinamit patlaması sonucu meydana geldiğini kaydetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.


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