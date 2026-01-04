İran’da kaos! İran riyali rekor değer kaybı: Çöküşün eşiğinde! İran'ın ortaya attığı iddia ne? İsrail'den gözdağı

İran'da ekonomik kriz ve riyalin sert değer kaybına karşı başlayan protestolar sekizinci gününde sürerken, İran'ın başkenti Tahran'da esnaf, riyaldeki aşırı değer kaybını ve ekonomik belirsizliği sürüyor.

Çöküşün eşiğinde mi?

İran para birimi riyali serbest piyasada rekor düşük seviyelere gerilerken, tüccarlar ve esnaf kepenk kapattı. Henüz resmi bir açıklama yok. İran'da artan yaşam maliyetine karşı düzenlenen protestolar artarak devam ederken, ülkeden daha fazla can kaybı haberleri geliyor.

İran'ın ortaya attığı iddialar

İran büyükelçisi, ülkesinin “bu yasadışı tehditlerden kaynaklanan her türlü sonuç veya gerilimden ABD'yi tamamen sorumlu tuttuğunu” belirtti.

İran riyali altı ayda dolar karşısında yüzde 56'dan fazla değer kaybetmiş, gıda fiyatları geçen yılın aynı dönemine kıyasla ortalama yüzde 72 artmıştı. İran'de 22k 1gram altının güncel fiyatı IRR 5.378.578 (İran riyali)'dır. İran riyali, piyasalarda tarihi düşük seviyeye geriledi. ABD doları pazar günü yaklaşık 1,42 milyon riyal seviyesinde işlem gördü

2026’da ekonomik beklentiler neler?

İran'da siyasi sahne, artan ekonomik baskılar ve bölgesel gerilimlerin gölgesinde kritik bir dönüşümden geçiyor. Ölü sayısı artıyor. İran'daki insan hakları örgütleri, İran geneline yayılan protestolar sırasında çıkan çatışmalarda birçok kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

ABD İran'a saldırıya mı hazırlanıyor? Ortaya atılan çarpıcı iddia

İran’daki olaylar sürerken, can kayıpları artıyor. ABD Başkanı Trump, “İran, her zamanki gibi barışçıl protestocuları vurup şiddetle öldürürse, ABD onların yardımına koşacaktır. Silahlarımız hazır, ateş etmeye hazırız” demişti.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, ABD Başkanı Donald Trump’ın "İran vatandaşlarını öldürmeye devam etmesi halinde ülkeye müdahale edileceği" yönündeki tehdidine "Trump şunu bilmelidir ki ABD’nin protestolara müdahalesi tüm bölge genelinde kaos anlamına gelir" diye yanıt verdi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, ülkesinin en uzun savaşının merkezinde İran'ın olduğunu savunarak Tahran'a gözdağı verdi.