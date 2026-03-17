Ahlaksız fenomen Testo Taylan gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada paylaştığı bir videoda kadınlara yönelik ahlaksız ifadeler sonrası “Testo Taylan” olarak bilinen maganda Taylan Özgüç Danyıldız hakkında soruşturma başlattı. “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ile “müstehcenlik” suçlamaları kapsamında gözaltına alınan Danyıldız’ın işlemleri sürüyor.
Savcılık tarafından yürütülen incelemede, Testo Taylan tarafından paylaşılan içeriğin Türk Ceza Kanunu kapsamında suç teşkil ettiği ve kadınlara yönelik müstehcen ifadelerin yer aldığı tespit edildi.
Soruşturma dosyasında Danyıldız’a, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ile “müstehcenlik” suçlamaları yöneltildi. Yetkililer, sosyal medya paylaşımlarının kamu düzeni ve toplumsal hassasiyetler açısından incelendiğini vurguladı.
Gözaltına alınan Taylan Özgüç Danyıldız’ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.