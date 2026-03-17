  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kültür - Sanat Ahlaksız fenomen Testo Taylan gözaltına alındı
Kültür - Sanat

Ahlaksız fenomen Testo Taylan gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ahlaksız fenomen Testo Taylan gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada paylaştığı bir videoda kadınlara yönelik ahlaksız ifadeler sonrası “Testo Taylan” olarak bilinen maganda Taylan Özgüç Danyıldız hakkında soruşturma başlattı. “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ile “müstehcenlik” suçlamaları kapsamında gözaltına alınan Danyıldız’ın işlemleri sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformunda yayımlanan bir video nedeniyle Testo Taylan olarak tanınan Taylan Özgüç Danyıldız hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Soruşturma kapsamında Danyıldız gözaltına alındı.

Savcılık tarafından yürütülen incelemede, Testo Taylan tarafından paylaşılan içeriğin Türk Ceza Kanunu kapsamında suç teşkil ettiği ve kadınlara yönelik müstehcen ifadelerin yer aldığı tespit edildi.

Soruşturma dosyasında Danyıldız’a, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ile “müstehcenlik” suçlamaları yöneltildi. Yetkililer, sosyal medya paylaşımlarının kamu düzeni ve toplumsal hassasiyetler açısından incelendiğini vurguladı.

Gözaltına alınan Taylan Özgüç Danyıldız’ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23