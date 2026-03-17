Yine aynı felaket mi? Fenerbahçe şampiyonluğu hep bu ayda havlu atıyor: Cevap böyle anlatıldı

Özellikle mart ayından sonra yaşanan puan kayıplarının, şampiyonluk yarışında geriye düşmelerine neden olduğunu gösteriyor. Bu durum, taraftarlar arasında endişe yaratıyor ve takımın mental ve fiziksel performansı sorgulanıyor. Son dört sezonda, mart ayından sonra oynanan maçlarda toplamda 5 mağlubiyet ve 7 beraberlik alan Fenerbahçe, bu süreçte önemli puan kayıpları yaşadı. Tablo karşısında çıkan cevap olay oldu! Fenerbahçe'nin son yıllardaki performans grafiği, şampiyonluk yarışında yaşanan kayıpların nedenini gözler önüne serdi. Sarı-lacivertli ekip, özellikle sezonun son bölümüne girilen mart ayı sonrası dönemde ciddi puan kayıpları yaşadı.