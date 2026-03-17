Anayasa Mahkemesi, o partinin amblemini aykırı buldu
Anayasa Mahkemesi, o partinin amblemini aykırı buldu

Anayasa Mahkemesi (AYM), Adalet Partisi'nin ambleminin hükümsüzlüğüne karar verdi. Kararda, Adalet Partisi'nin ambleminin, Demokrat Parti'nin amblemiyle seçmen nezdinde karışıklığa yol açabilecek şekilde benzerlik taşıdığı ve bunun 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı olduğu ifade edildi.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalet Partisi'nin 19 Ocak 2025'teki tüzük değişikliği sonrası belirlediği parti ambleminin Demokrat Parti'nin amblemi ile benzeştiği gerekçesiyle Mart 2025'te amblemin değiştirilmesini talep etti.

Adalet Partisi, 28 Eylül 2025'teki kongresindeki kararla ambleminde kısmi değişikliğe gitti. Başsavcılık, iltibası ortadan kaldıracak şekilde değişiklik yapılmadığını belirterek, Adalet Partisi'nin ambleminin hükümsüzlüğüne ve siyasi parti sicilinden terkine karar verilmesi için AYM'den talepte bulundu.

Yüksek Mahkeme, inceleme sonucu, Adalet Partisi'nin ambleminin Demokrat Parti amblemi ile iltibasa yol açacak şekilde benzer olması nedeniyle, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu uyarınca hükümsüzlüğüne ve siyasi parti sicilinden terkinine hükmetti.

KARARIN GEREKÇESİNDEN

AYM'nin kararında, Demokrat Parti'nin ambleminde daire biçimindeki kırmızı renkli zemin üzerine beyaz çizgili Türkiye haritası önünde, sağ ön ayağı havaya kalkmış kırat olduğu, Adalet Partisi'nin ambleminin ise etrafında sarı renkli bir çember bulunan koyu renkli kırmızı dairenin üzerinde şaha kalkmış kırat, kıratın üzerinde beyaz renkli elinde şapkası ile selam veren bir süvari figürünün bulunduğu anımsatıldı.

Her iki partinin amblemlerinin bazı farklılıklar ile birbirine benzeştiği, baskın figürlerinin kırat olduğu aktarılan kararda, "amblemlerin iltibas yaratacak şekilde benzer olduğu, bunun seçmen nezdinde partilerin karıştırılmasına yol açabileceği" değerlendirmesine yer verildi.

Kararda, "Adalet Partisi tarafından kullanılan amblemin 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 96. maddesine aykırı olduğu anlaşıldığından, anılan partinin ambleminin hükümsüzlüğü ve siyasi parti sicilinden terkini talebinin kabulü gerekir." ifadeleri yer aldı.

hasel

İkiside benziyor.Başka amblem bulamadılar m?
