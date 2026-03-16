Bakan Mehmet Şimşek, bu akşam Akit TV'de Sınıfsal ve ekonomik krizlerin üstünü örtme çabası Çöken Avrupa'ya islamofobi maskesi 2 milyarlık İslam alemi buna engel olamadı! Mescid-i Aksa'da 1967'den bu yana bir ilk İl il imsak ve iftar vakitleri Ortaylı'nın Yunan akademisyene verdiği "Osmanlı" cevabı gündem oldu IPARD III programı 2026 yılı çağrı takvimi yayımlandı: Yumaklı, "241 milyon avro hibe desteği sağlanacak" Ege ve Kıbrıs'taki askeri yığınağın sebebi Orta Doğu değil Yunan’ın asıl hedefi Türkiye Muhittin Böcek’in günah galerisi! İşte iddianameye giren 26 suç eylemi Tel Aviv Alev Alev: Katil İsrail İran füzeleriyle sarsılıyor! Kadir gecesinde Mescid-i Aksa’ya askeri kuşatma
“Bir maaşa otomobil” kafası duvara tosladı! Genel grev uyarısı 'açız geçinemiyoruz'

"Bir maaşa otomobil" kafası duvara tosladı! Genel grev uyarısı 'açız geçinemiyoruz'

Avrupa’ya giderken “Türkiye kaybetti” paylaşımı yapan, bir aylık maaş ile otomobil alındığını sanan kitle yine hüsrana uğradı. Almanya'da toplu taşıma çalışanları, ücret ve çalışma koşullarında ilerleme sağlanamaması üzerine 19 Mart Perşembe günü bazı eyaletlerde yeniden bir günlük uyarı grevine gidiyor.

Almanya'da toplu taşıma çalışanları, ücret ve çalışma koşullarında ilerleme sağlanamaması üzerine 19 Mart Perşembe günü bazı eyaletlerde yeniden bir günlük uyarı grevine gidiyor.

Almanya'nın en büyük sendikalarından Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di), ücret ve çalışma koşullarına yönelik müzakerelerde işverenler üzerindeki baskıyı artırmak amacıyla Bavyera, Saarland, Brandenburg, Kuzey Ren-Vestfalya ve Hamburg eyaletlerinde toplu taşıma çalışanlarını 19 Mart Perşembe günü bir günlük uyarı grevine çağırdı.

Ver.di’den yapılan açıklamada, yerel toplu taşıma araçlarında işverenlerle yürütülen "daha iyi çalışma koşulları ve adil ücret" kampanyası kapsamında, grevin sabah erken saatlerde başlayacağı belirtildi.

Söz konusu karar, mevcut ücret müzakereleri sürecinde ülke çapındaki üçüncü toplu iş bırakma dalgasını temsil ediyor.

Açıklamada, dört aydan beri devam eden müzakerelerde ilerleme sağlanamaması "hayal kırıklığı" olarak nitelendirilerek, grev çağrısının müzakerelerde ilerleme kaydedilememesi üzerine alındığı ifade edildi.

Hessen eyaletinde pazartesi, Bremen'de çarşamba günü yapılacak görüşmelerin sonucuna göre bu bölgelerin de greve dahil edilip edilmeyeceğine karar verileceği belirtildi.

Ver.di Başkan Yardımcısı Christine Behle, konuya ilişkin değerlendirmesinde, müzakerelerin dördüncü ayında olunmasına rağmen birçok eyalette henüz yolun başında olunduğunu vurguladı.

Behle, "İşverenler zamanın zorlu olduğunu söylüyor ancak bizim masada tereddüt etme lüksümüz yok, acil çözümlere ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Grevlerin bir prensip meselesi olmadığını, sadece ilerleme kaydedilemeyen yerlerde baskı unsuru olarak kullanıldığını belirten Behle, şunları kaydetti:

"Hedefimiz, elverişsiz çalışma saatleri ve yoğun zaman baskısı nedeniyle çalışanlar üzerindeki yükü azaltmak. Personel sirkülasyonunu durdurmak ve nitelikli iş gücü açığını kapatmak zorundayız. Bunu başaramazsak, temel bir kamu hizmeti ve yaşam kalitesinin garantörü olan toplu taşıma sistemi ciddi risk altına girecektir."

Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, Berlin ve Hamburg gibi metropoller dahil olmak üzere Almanya genelindeki 150 otobüs, tramvay ve yerel tren işletmesini kapsıyor.

Schleswig-Holstein ve Baden-Württemberg eyaletlerinde tarafların uzlaşmaya vardığı, ancak diğer eyaletlerin çoğunda sürecin tıkanmış olduğu bildirildi.

2 Şubat’ta 24 saat ve 27-28 Şubat tarihlerinde 48 saat olarak gerçekleştirilen iki büyük uyarı grevinde ülkede ulaşım neredeyse tamamen durmuş, trafik yoğunluğu rekor seviyelere ulaşmıştı.

Yeni grev kararı ile perşembe günü de Almanya'nın birçok bölgesinde otobüs, metro ve tramvay seferlerinin durması bekleniyor.

Belediye toplu taşıma şirketlerinde çalışan yaklaşık 100 bin personel adına müzakere yürüten Ver.di, haftalık çalışma saatlerinin kısaltılması, dinlenme sürelerinin uzatılması, vardiya sürelerinin düzenlenmesi, gece ve hafta sonu çalışmaları için daha yüksek prim ödenmesini talep ediyor.

Avrupa’nın göbeğinde grev hayatı felç etti! Bütün uçuşlar iptal edildi

Avrupa’nın göbeğinde grev hayatı felç etti! Bütün uçuşlar iptal edildi

Alman hava yolu şirketi Lufthansa'nın pilotları 48 saatlik greve gidecek Dünya THY'yi kıskanıyor

Alman hava yolu şirketi Lufthansa'nın pilotları 48 saatlik greve gidecek Dünya THY'yi kıskanıyor

 

Adil

Küçük insanlar avrupayı çıkış kapısı görüyor gidin sizi tutanmı var.
