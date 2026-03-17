Bu karar Türkiye’de en çok Özgür Özel'i üzer! Müslüman mahallelerinde alkol satışı tamamen yasaklandı

Yeni kararnameye göre, Şam'daki tüm restoran ve gece kulüplerinde alkollü içecek satışı yasaklandı. Şehir yetkilileri, kararın gerekçesi olarak "vatandaşlardan gelen çok sayıda şikayeti" ve "kamu ahlakının korunmasını" gösterdi.

Alkollü içecek satışı sadece üç Hristiyan mahallesinde (Bab Tuma, Qasa ve Bab Sharqi) ve sadece özel işletme ruhsatı olan yerlerde yapılabilecek.

3 AY SÜRE VERİLDİ

Karar göre satın alma anında alkollü içecekler koyu renkli poşetlerde taşınacak. Satış yeri, camilerden, kiliselerden, okullardan ve mezarlıklardan en az 75 metre, polis karakollarından ve devlet dairelerinden ise en az 20 metre uzakta olacak.

Hükümet, dükkan sahiplerine bu yeni düzenlemelere uyum sağlamaları için üç ay süre verdi.