Trump'tan yeni Venezuela paylaşımı! 51. eyalet mi oluyor?

ABD Başkanı Donald Trump, paylaşımında Venezuela’nın beyzbol yarı finalinde İtalya’yı 4-2 mağlup ettiğini hatırlatarak, “Venezuela’da son zamanlarda iyi şeyler oluyor. Bu sihrin neyle ilgili olduğunu merak ediyorum. 51. eyalet olmak isteyen var mı?” dedi.

Bu sözler, Venezuela’nın ABD’ye bağlanabileceği yönünde bir ima olarak yorumlandı.

TRUMP’IN KUKLASI DA İSTEMİŞTİ

Trump’ın kuklası durumundaki Venezuela’nın Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez de Kasım 2025’te yaptığı açıklamada, ABD’nin ülkesini “51’inci eyalet” yapmayı amaçladığını öne sürmüştü.

ABD’nin mevcut topraklarını genişletmeyi istediğini sık sık dile getiren Trump daha önce de Kanada’nın ABD’nin “51. eyaleti” olması gerektiğini açık açık ifade etimişti.