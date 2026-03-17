Trump'tan yeni Venezuela paylaşımı! 51. eyalet mi oluyor?

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Venezuela’nın İtalya’yı 4-2 yendiği beyzbol karşılaşması sonrası yaptığı paylaşım kafa karıştırdı. Trump sosyal medya paylaşımında ülkenin ABD’nin “51. eyaleti” olabileceğini ima etti.

ABD Başkanı Donald Trump, paylaşımında Venezuela’nın beyzbol yarı finalinde İtalya’yı 4-2 mağlup ettiğini hatırlatarak, “Venezuela’da son zamanlarda iyi şeyler oluyor. Bu sihrin neyle ilgili olduğunu merak ediyorum. 51. eyalet olmak isteyen var mı?” dedi.

Bu sözler, Venezuela’nın ABD’ye bağlanabileceği yönünde bir ima olarak yorumlandı.

TRUMP’IN KUKLASI DA İSTEMİŞTİ

Trump’ın kuklası durumundaki Venezuela’nın Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez de Kasım 2025’te yaptığı açıklamada, ABD’nin ülkesini “51’inci eyalet” yapmayı amaçladığını öne sürmüştü.

ABD’nin mevcut topraklarını genişletmeyi istediğini sık sık dile getiren Trump daha önce de Kanada’nın ABD’nin “51. eyaleti” olması gerektiğini açık açık ifade etimişti.

ABD ve Çin arasında "Fransa molası"! Ticaret savaşında silahlar sustu, tarifeler donduruldu!
ABD ve Çin arasında "Fransa molası"! Ticaret savaşında silahlar sustu, tarifeler donduruldu!

Gündem

ABD ve Çin arasında "Fransa molası"! Ticaret savaşında silahlar sustu, tarifeler donduruldu!

Lavrov'dan ABD ve İsrail'e "fetih" dersi! "Bir günde bitiririz diyenler yanıldıklarını anladı!"
Lavrov'dan ABD ve İsrail'e "fetih" dersi! "Bir günde bitiririz diyenler yanıldıklarını anladı!"

Gündem

Lavrov'dan ABD ve İsrail'e "fetih" dersi! "Bir günde bitiririz diyenler yanıldıklarını anladı!"

İran’dan Trump’a: "Savaş tweetlerle değil, sahada belirlenir!"
İran’dan Trump’a: "Savaş tweetlerle değil, sahada belirlenir!"

Dünya

İran’dan Trump’a: "Savaş tweetlerle değil, sahada belirlenir!"

İran’dan ABD’ye "Hark Adası" resti: "Petrol tesislerinizi küle çeviririz!"
İran’dan ABD’ye "Hark Adası" resti: "Petrol tesislerinizi küle çeviririz!"

Dünya

İran’dan ABD’ye "Hark Adası" resti: "Petrol tesislerinizi küle çeviririz!"

ABD ordusu yaralı asker sayısını açıkladı
ABD ordusu yaralı asker sayısını açıkladı

Dünya

ABD ordusu yaralı asker sayısını açıkladı

ABD ordusu açıkladı: İran’da 7 bini aşkın hedef vuruldu
ABD ordusu açıkladı: İran’da 7 bini aşkın hedef vuruldu

Dünya

ABD ordusu açıkladı: İran’da 7 bini aşkın hedef vuruldu

