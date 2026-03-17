İran'dan Trump'a: "Savaş tweetlerle değil, sahada belirlenir!" 2 İslam ülkesi arasındaki çatışma devam ediyor İsrail'den İran için yeni savaş takvimi: "Saldırılar en az bir ay daha sürecek!" Yaşar Baş, Süleyman İrvan'ı yerin dibine soktu Avrupa'da enerji alarmı: AB faturaları düşürmek için düğmeye bastı! "Yeşil Bölge" yakınlarında patlama Trump'tan İran'a "imha" mesajı! Füzelerin yüzde 8'i kaldı Lavrov'dan ABD ve İsrail'e "fetih" dersi! "Bir günde bitiririz diyenler yanıldıklarını anladı!" Bakan Şimşek Akit TV'de duyurdu! Savaşın ardından Türkiye'den dikkat çeken hamle İran'dan Katar'a füze ve İHA saldırısı! Doha hava savunma sistemleri devrede!
Bayram öncesi Safranbolu'da tatlı telaş!
Karabük’ün UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Safranbolu ilçesinde Ramazan Bayramı öncesi lokum üreticilerinde yoğunluk yaşanmaya başladı.

Karabük’ün tarihi ilçesi Safranbolu’da bayram öncesi hazırlıklar hız kazandı. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu, Ramazan Bayramı tatilinde yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğrayacak. 5 bin yatak kapasiteli ilçedeki otel, han ve tarihi konaklarda rezervasyon oranı yüzde 90’a ulaştı. Tarihi dokusu, han ve konakları ile tatilcilerin ilgi odağı olan tarihi ilçede tatil süreci boyunca günübirlik olarak da binlerce kişinin gelmesi bekleniyor. Lokum üreticileri de tonlarca coğrafi işaret tescilli Safranbolu lokumu üretti. Safranlı başta olmak üzere damla sakızlı, fındıklı, güllü, çifte kavrulmuş, çikolatalı, sade, fıstıklı, sarma gibi çeşit çeşit lokumlar alıcılarını bekliyor.

 

Coğrafi işaret sebebiyle ilgi yüksek

Safranbolu’da lokum üreticiliği yapan Erdinç Sezer, bayramın ilk iki günü yoğunluk beklediklerini belirterek, “Bizim ümidimiz bayramın iyi geçeceği yönünde. Umarım Safranbolu bu yıl da her zaman olduğu gibi misafirlerin tercih sebebi olur. Biz hazırlıklarımızı yaptık. Artık misafirlerimizi bekliyoruz. Lokum, helva, şekerleme olarak hepsini bir düşünürsek yaklaşık 30-35 çeşit ürünümüz var. Bizim lokomotif ürünümüz klasik Hindistan cevizli fındıklı lokum. Bunun haricinde ilk üçe safranlıyı ve Antep fıstıklı çifte kavrulmuş lokumu koyabiliriz. Umarım herkes mutlu olur. Coğrafi işaretin olması artık insanlarda olumlu bir algı oluşturdu. Lokumun haricinde Safranbolu safranının da Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işarete sahip olması da bizim için çok değerli” dedi.

Diyarbakır'da Bayram Mesaisi: 25 Ton Tatlı Hedefi!
Diyarbakır'da Bayram Mesaisi: 25 Ton Tatlı Hedefi!

Yerel

Diyarbakır'da Bayram Mesaisi: 25 Ton Tatlı Hedefi!

2026 Ramazan Bayramı tatili için plan yapanlar dikkat! İşte gün gün bayram hava durumu raporu:
2026 Ramazan Bayramı tatili için plan yapanlar dikkat! İşte gün gün bayram hava durumu raporu:

Gündem

2026 Ramazan Bayramı tatili için plan yapanlar dikkat! İşte gün gün bayram hava durumu raporu:

Kurban Bayramı ne zaman? 2026 Kurban Bayramı hangi tarihe denk geliyor?
Kurban Bayramı ne zaman? 2026 Kurban Bayramı hangi tarihe denk geliyor?

İSLAM

Kurban Bayramı ne zaman? 2026 Kurban Bayramı hangi tarihe denk geliyor?

