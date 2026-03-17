Bayram öncesi Safranbolu’da tatlı telaş!

Karabük’ün tarihi ilçesi Safranbolu’da bayram öncesi hazırlıklar hız kazandı. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu, Ramazan Bayramı tatilinde yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğrayacak. 5 bin yatak kapasiteli ilçedeki otel, han ve tarihi konaklarda rezervasyon oranı yüzde 90’a ulaştı. Tarihi dokusu, han ve konakları ile tatilcilerin ilgi odağı olan tarihi ilçede tatil süreci boyunca günübirlik olarak da binlerce kişinin gelmesi bekleniyor. Lokum üreticileri de tonlarca coğrafi işaret tescilli Safranbolu lokumu üretti. Safranlı başta olmak üzere damla sakızlı, fındıklı, güllü, çifte kavrulmuş, çikolatalı, sade, fıstıklı, sarma gibi çeşit çeşit lokumlar alıcılarını bekliyor.

Coğrafi işaret sebebiyle ilgi yüksek

Safranbolu’da lokum üreticiliği yapan Erdinç Sezer, bayramın ilk iki günü yoğunluk beklediklerini belirterek, “Bizim ümidimiz bayramın iyi geçeceği yönünde. Umarım Safranbolu bu yıl da her zaman olduğu gibi misafirlerin tercih sebebi olur. Biz hazırlıklarımızı yaptık. Artık misafirlerimizi bekliyoruz. Lokum, helva, şekerleme olarak hepsini bir düşünürsek yaklaşık 30-35 çeşit ürünümüz var. Bizim lokomotif ürünümüz klasik Hindistan cevizli fındıklı lokum. Bunun haricinde ilk üçe safranlıyı ve Antep fıstıklı çifte kavrulmuş lokumu koyabiliriz. Umarım herkes mutlu olur. Coğrafi işaretin olması artık insanlarda olumlu bir algı oluşturdu. Lokumun haricinde Safranbolu safranının da Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işarete sahip olması da bizim için çok değerli” dedi.