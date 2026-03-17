İran’dan ABD ve İsrail’e saha resti: Savaşı siz başlattınız, biz bitireceğiz

İran ile ABD-İsrail ittifakı arasındaki gerilim, karşılıklı tehditlerle geri dönülemez bir noktaya evriliyor. Al Jazeera'da yer alan habere göre, İran askeri yetkilileri, özellikle Trump yönetiminin sosyal medya üzerinden yürüttüğü söylemlere sert bir dille yanıt vererek stratejik bir meydan okumada bulundu.

İran askeri yetkilileri, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ile devam eden çatışmalara ilişkin söylemlerini sertleştirerek savaşın gidişatını kendilerinin belirleyeceğini duyurdu.

İran askeri sözcüsü İbrahim Zolfaghari, ABD Başkanı Donald Trump'a hitaben yaptığı açıklamada, savaşın sonunun sosyal medya üzerinden değil, savaş alanında tayin edileceğini belirtti.

“BÖLGE KOMŞULARIMIZLA SAVAŞTA DEĞİLİZ”

Zolfaghari tarafından yapılan yeni açıklamada, bölgedeki komşu ülkelere seslenilerek İran'ın meşru müdafaa hakkı ve egemenliğini koruma kararlılığı vurgulandı.

Sözcü, bölgedeki ABD askeri üslerinden gelebilecek her türlü saldırıya karşı uyarıda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Savaşı siz başlattınız ancak ne kadar süreceğine ve nasıl biteceğine biz karar vereceğiz. Biz bitireceğiz."

İran Cumhurbaşkanı Pezekişyan ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri de benzer bir tutum sergileyerek, İran'ın komşularıyla savaş halinde olmadığını, yalnızca İran topraklarını hedef almak için kullanılan bölgedeki ABD askeri üslerini hedef aldıklarını yineledi.

ENERJİ ALTYAPISINA YÖNELİK MİSİLLEME UYARISI

Zolfaghari, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir diğer uyarıda ise İran'ın enerji altyapısına veya limanlarına yapılacak en ufak bir saldırının, bölgedeki tüm petrol ve gaz tesislerini ateşe vereceğini belirtmişti.

Tahran yönetimi, ABD ve müttefiklerinin çıkarlarının bulunduğu rafinerilerin ve ihracat terminallerinin İran için meşru hedef olduğunu duyurdu.