İBB davasında artık duruşmaya sadece 10 CHP'li alınacak! 3 provokatöre yasak!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk davasında önemli bir gelişme yaşandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gönderilen yazıda, yargılamanın seyri ve duruşma düzenine ilişkin alınan ara kararın uygulanması istendi. Yazıda, duruşmanın aksamasını önlemek için yerleşke çevresi ve bina girişlerinde gerekli tedbirlerin mevzuat çerçevesinde alınması talimatı verildi.

Önceki celsede mahkeme başkanı ile CHP’li milletvekilleri arasında yaşanan gerginliğin ardından yarınki oturum için özel bir liste hazırlandı. Bugünkü duruşmaya Özgür Çelik ile 9 CHP’li milletvekilinin katılmasına izin verildi. İBB Davasını duruşma salonundan takip etmesi için mahkemeye sunulan isimler şu şekilde: 1-Bülent Tezcan 2-Gökhan Günaydın 3-Gül Çiftçi 4-Özgür Çelik 5-Murat Emir 6-Sezgin Tanrıkulu 7-Yüksel Taşkın 8-Engin Altay 9-Suat Özçağdaş.

TANAL, BAŞARIR VE ÖZER'E YASAK!

CHP milletvekilleri Mahmut Tanal, Turan Taşkın Özer ve Ali Mahir Başarır’ın önceki duruşmalarda yaptıkları provokasyonları nedeniyle artık duruşma salonuna girişine izin verilmeyeceği öğrenildi.

Eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar da karar üzerine sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Tayyar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: CHP Vekili Turan Taşkın Özer’in mahkemedeki taşkınlığının CHP’ye faturası, ağır oldu. Artık duruşmayı 10 vekil özel izinle izleyebilecek. Taşkın’la birlikte Ali Mahir Başarır ve Mahmut Tanal’a izin çıkmadı. Amerika gibi az gelişmiş, demokrasisi geri bir ülke olsaydık, CHP’li vekil o duruşma salonundan yaka paça dışarı çıkarılırdı. Buna şükür.

Tayyar’ın paylaşımı şöyle: