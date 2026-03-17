İran'dan Trump'a: "Savaş tweetlerle değil, sahada belirlenir!" 2 İslam ülkesi arasındaki çatışma devam ediyor İsrail'den İran için yeni savaş takvimi: "Saldırılar en az bir ay daha sürecek!" Yaşar Baş, Süleyman İrvan'ı yerin dibine soktu Avrupa'da enerji alarmı: AB faturaları düşürmek için düğmeye bastı! "Yeşil Bölge" yakınlarında patlama Trump'tan İran'a "imha" mesajı! Füzelerin yüzde 8'i kaldı Lavrov'dan ABD ve İsrail'e "fetih" dersi! "Bir günde bitiririz diyenler yanıldıklarını anladı!" Bakan Şimşek Akit TV'de duyurdu! Savaşın ardından Türkiye'den dikkat çeken hamle İran'dan Katar'a füze ve İHA saldırısı! Doha hava savunma sistemleri devrede!
İBB davasında artık duruşmaya sadece 10 CHP'li alınacak! 3 provokatöre yasak!
İBB davasında artık duruşmaya sadece 10 CHP'li alınacak! 3 provokatöre yasak!

İBB davasında artık duruşmaya sadece 10 CHP'li alınacak! 3 provokatöre yasak!

CHP’li milletvekillerinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk davasındaki provokasyonlarının faturası CHP’ye ağır oldu. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nin talebi üzerine CHP’lilerin duruşmaya girişlerine kısıtlama getirildi. Artık duruşmayı sadece 10 vekil özel izinle izleyebilecek. Provokasyonları nedeniyle Ali Mahir Başarır, Mahmut Tanal ve Turan Taşkın Özer’in duruşmaya katılmalarına yasak getirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk davasında önemli bir gelişme yaşandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gönderilen yazıda, yargılamanın seyri ve duruşma düzenine ilişkin alınan ara kararın uygulanması istendi. Yazıda, duruşmanın aksamasını önlemek için yerleşke çevresi ve bina girişlerinde gerekli tedbirlerin mevzuat çerçevesinde alınması talimatı verildi.

Önceki celsede mahkeme başkanı ile CHP’li milletvekilleri arasında yaşanan gerginliğin ardından yarınki oturum için özel bir liste hazırlandı. Bugünkü duruşmaya Özgür Çelik ile 9 CHP’li milletvekilinin katılmasına izin verildi. İBB Davasını duruşma salonundan takip etmesi için mahkemeye sunulan isimler şu şekilde: 1-Bülent Tezcan 2-Gökhan Günaydın 3-Gül Çiftçi 4-Özgür Çelik 5-Murat Emir 6-Sezgin Tanrıkulu 7-Yüksel Taşkın 8-Engin Altay 9-Suat Özçağdaş.

TANAL, BAŞARIR VE ÖZER'E YASAK!

CHP milletvekilleri Mahmut Tanal, Turan Taşkın Özer ve Ali Mahir Başarır’ın önceki duruşmalarda yaptıkları provokasyonları nedeniyle artık duruşma salonuna girişine izin verilmeyeceği öğrenildi.

Eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar da karar üzerine sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Tayyar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: CHP Vekili Turan Taşkın Özer’in mahkemedeki taşkınlığının CHP’ye faturası, ağır oldu. Artık duruşmayı 10 vekil özel izinle izleyebilecek. Taşkın’la birlikte Ali Mahir Başarır ve Mahmut Tanal’a izin çıkmadı. Amerika gibi az gelişmiş, demokrasisi geri bir ülke olsaydık, CHP’li vekil o duruşma salonundan yaka paça dışarı çıkarılırdı. Buna şükür.

Özgür Özel'den akıllara ziyan iddia! Yolsuz Ekrem bırakılırsa ekonomi uçar

Özgür Özel’den akıllara ziyan iddia! Yolsuz Ekrem bırakılırsa ekonomi uçar

LGBT'lilerden İBB kreşlerinde ders! Bakan Yusuf Tekin, Özgür Özel'in maskesini indirdi

LGBT’lilerden İBB kreşlerinde ders! Bakan Yusuf Tekin, Özgür Özel’in maskesini indirdi

"Kadehler kalkıyor, İzmir geriye gidiyor!" Eyyüp Kadir İnan'dan Özgür Özel'e "sarhoş kafa" salvoları!

"Kadehler kalkıyor, İzmir geriye gidiyor!" Eyyüp Kadir İnan’dan Özgür Özel’e "sarhoş kafa" salvoları!

Bu karar Türkiye'de en çok Özgür Özel'i üzer! Müslüman mahallelerinde alkol satışı tamamen yasaklandı

Bu karar Türkiye’de en çok Özgür Özel'i üzer! Müslüman mahallelerinde alkol satışı tamamen yasaklandı

1923 1960 e kadar tek parti diktatörlüğü

CHp nin 1923 den 1960 a kadar uyguladığı laiklik demokrasini (!) getirmek gerek.

hasel

DURUŞMADA PROVAKATÖRLERİN NE İŞİ OLABİLİR.Üst düzeyde olsalar,milletvekili olsalar bile.Bu nedenle sürekli LAÇKA DEMOKRASİDEN boşuna bahsetmiyorum.Bu provakatörler demokrasiyi istismar edip;hırsızı savunuyorlar.
+90 (553) 313 94 23