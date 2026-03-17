Fatih Camii’nde Kadir Gecesi ilginç protesto! Kadınlar hep birlikte başörtülerini attı
İstanbul'da Kadir Gecesi'nde Fatih Camii'nde bir grup kadın, Mescid-i Aksa'nın 17 gündür kapalı olmasına dikkat çekmek amacıyla başörtüsü bırakarak protesto gerçekleştirdi. Protesto esnasında kadınlar, erkeklere "Mescid-i Aksa Müslümanların namusudur, sahip çıkın" şeklinde çağrıda bulundu.
