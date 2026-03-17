İran’ın yeni lideri Mücteba Hamaney ölümden nasıl döndü? Suikastının perde arkası deşifre oldu

28 Şubat Cumartesi sabahı İran tarihini değiştiren saldırının bilinmeyenleri sızdırıldı. ABD Başkanı Donald Trump’ın "öldü" iddialarının aksine, babasının ardından liderlik koltuğuna oturan Mücteba Hamaney’in, saniyelerle ölçülen bir zaman dilimi sayesinde füze saldırısından yaralı olarak kurtulduğu kesinleşti.

The Telegraph'ın özel haberine göre, Mücteba Hamaney babasının öldüğü saldırıdan bahçeye çıktığı için kurtulmayı başardı. Habere göre, oğul Hamaney saldırdan çok kısa bir süre önce ABD-İsrail füzeleriyle vurulan konutun bahçesinde yürüyüşe çıktı.

28 Şubat Cumartesi günü başlayan ve ne zaman biteceği henüz bilinmeyen ABD-İsrail-İran savaşının 18'inci gününde karşılıklı misillemeler tüm hızıyla devam ediyor.

İngiliz medyasının iddiasına göre saldırıların ilk günün hayatını kaybeden Ali Hamaney'in yerine geçen İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in saldırıdan nasıl kurtulduğuna dair dikkat çeken bir ses kaydı ortaya çıktı.

YÜRÜYÜŞE ÇIKTIĞI İÇİN HAYATTA KALDI

İngiliz basınında yer alan ses kaydının 28 Şubat Cumartsi sabahı saldırıda yaşmını yitiren eski dini lider Ali Hamaney’in ofisinde protokol sorumlusu olarak görev yapan Mazaher Hosseini’nin 12 Mart’ta Tahran’da üst düzey din adamları ve Devrim Muhafızları komutanlarına yaptığı kapalı toplantıdaki konuşmasına ait olduğu tespit edildi.

''SALDIRIDAN DAKİKALAR ÖNCE BAHÇEYE ÇIKTI''

Mazaher Hossein, yaşananları şöyle anlatıyor;

''28 Şubat sabahı düzenlenen saldırı sırasında Mücteba Hamaney füzeler evine isabet etmeden dakikalar önce bahçeye çıktığı için ölmedi. Hamaney sadece bacağından yaralandı ve şu an tedavisi devam ediyor. Allah onu korudu, saldırıdan önce Mücteba’nın bahçeye çıkıp bir şey yapması gerekti ve o dışarıdayken füze isabet etti"

''PATLAMANIN ŞİDDETİ ÇOK BÜYÜKTÜ''

Söz konusu ses kaydında ABD ile İsrail'in ortaklaşa düzenlediği saldırının Hamaney ailesinin yaşadığı konutu hedef aldığı anlatılıyor.

Ayrıca konuttaki patlamaların şiddetinin çok büyük olduğu söyleniyor. Saldırılarda hayatını kaybeden Ali Hamaney’in askeri bürosunun başındaki isim Muhammed Şirazi'nin de cesedinin parçalandığı öğrenildi.