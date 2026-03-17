Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Trump’tan İran için bitiş tarihi: "Savaş bu hafta değil ama çok yakında bitecek!"

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la devam eden çatışmaların sona yaklaştığını müjdeledi. Oval Ofis’te çarpıcı açıklamalarda bulunan Trump, Hürmüz Boğazı’nın güvenliği için Çin ve Japonya gibi ülkelerin elini taşın altına koyması gerektiğini vurgularken; "Liderlerinin çoğu öldü, kiminle konuşacağımızı bilmiyoruz" diyerek Tahran’daki yönetim boşluğuna dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance ile birlikte imza töreninde kameraların karşısına geçerek İran operasyonunun geleceğini değerlendirdi. Savaşın bir hafta içinde bitip bitmeyeceği sorusuna "Sanmıyorum ama yakında bitecek" yanıtını veren Trump, dünyanın daha güvenli bir yer haline geleceğini savundu.

ASYA ÜLKELERİNE HÜRMÜZ RESTİ

Hürmüz Boğazı üzerinden enerji ihtiyacını karşılayan ülkelere sert çıkan Trump, özellikle Çin, Japonya ve Güney Kore’yi hedef aldı. "Bize sadece teşekkür değil, yardım da etmeliler" diyen Trump, milyar dolarlık gemilere sahip olanların boğazdaki mayın ihtimalinden korktuğunu belirterek, bu ülkelerin askeri destek vermesi gerektiğini ifade etti. Bazı ülkelerin destek vermeye başladığını söyleyen Trump, bu isimleri yakında açıklayacağını duyurdu.

"3. DÜNYA SAVAŞI'NI ÖNLEDİK"

İran’a yönelik saldırıların nükleer bir felaketi engellediğini savunan Trump, müdahale edilmemesi durumunda sürecin 3. Dünya Savaşı’na evrileceğini iddia etti. İran’ın Körfez ülkelerini vurmasını "beklenmedik bir hamle" olarak nitelendiren Trump, süreci büyük bir satranç oyununa benzetti. Tahran’ın yeni lideri Mücteba Hamaney’in durumuyla ilgili belirsizliğe de değinen Trump, "Liderlerinin çoğu öldü ancak yine de bazı yetkililerle görüşmeye devam ediyoruz" diyerek diplomasi kapısını tamamen kapatmadıklarını gösterdi.

SAVAŞIN 17 GÜNLÜK AĞIR BİLANÇOSU

28 Şubat'ta müzakereler sürerken başlayan ABD-İsrail saldırıları, bölgeyi adeta ateş çemberine çevirdi. İran'ın; Katar, BAE ve Bahreyn'deki ABD üslerini hedef alan misillemeleriyle genişleyen savaşta, aralarında dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in de bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkili hayatını kaybetti. İranlı yetkililerin paylaştığı son verilere göre, saldırılarda ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı ise 17 bini aşarak facianın boyutunu gözler önüne serdi.

Yorumlar

danısıklı dövüş değilmi yine

iran necef cölündeki israikl nükleer bölgesine 2 tane bomba atsa yada İsrail'in ana nükleer araştırma merkezi, Negev Çölü'nde, Dimona şehrinin yaklaşık 13 kilometre güneydoğusunda yer alan Şimon Peres Negev Nükleer Araştırma Merkezi'dir (NRCN). 1960'lardan beri aktif olan bu tesis, genellikle sadece "Dimona" olarak anılır.savsı kazanır iran ama nerde bos binaalr felan
