İlber Ortaylı'nın cenazesinde ağlarken görülmüştü: Fatih Altaylı beyin ameliyatına alındı

28 Şubatçı kemalist Fatih Altaylı beyin ameliyatına alındı.

Altaylı, uzun süredir beyninde bulunan iyi huylu urun baskı yapması nedeniyle operasyon geçirdi.

Ameliyatın önceden planlandığı belirtildi.

Konuya dair İsmail Saymaz şunları söyledi:

"Fatih abiye de çok geçmiş olsun. Su saat itibarıyla beyin ameliyatına girdi. Bunu aktarmış olayım. Bu bilgiyi vermiş olayım. Saat 7'de ameliyata alındı. Şu an ameliyatta olsa gerek. Kendisinin öteden beri beyninde huysuz olmayan bir ur varmış. Fakat cezaevi sürecinde bunda büyüme tespit edilmiş. 2,5 santime kadar ulaşmış. Ve artık beyine baskı yapar hâle gelmiş. Bu nedenle kendisi bu sabah itibarıyla ameliyat alındı. Şu saatte de ameliyatı devam ediyor."