Sakarya'da üretim gaza bastı: Her 10 araçtan 6'sı dünyaya açılıyor

Türkiye’nin otomotiv üssü Sakarya, 2026’nın ilk iki ayında üretim ve ihracat rekorlarına yenisini ekledi. Banttan indirilen 42 bin 872 aracın yüzde 61’inden fazlasını ihraç eden kent, ülke ekonomisine 833 milyon dolarlık dev bir döviz girdisi sağladı. Toyota, TürkTraktör ve Otokar’ın lokomotif olduğu şehirde, günde ortalama 726 araç üretiliyor.

Otomotiv dünyasının kalbinin attığı Sakarya, 2026 yılına ihracat fırtınasıyla başladı. Ocak-Şubat döneminde Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi dev markaların ev sahipliğinde toplam 42 bin 872 araç imal edildi. Üretilen bu araçların 26 bin 314’ü yurt dışına gönderilerek Sakarya’nın küresel pazardaki gücü bir kez daha tescillendi.

Sakarya'da ocak-şubat döneminde banttan indirilen 42 bin 872 aracın yüzde 61,37'sine denk gelen 26 bin 314'ü ihraç edildi.

İhracatta İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara, İzmir ve Gaziantep'in ardından 7'nci sırada yer alan Sakarya'dan ocak-şubat döneminde 949 milyon 20 bin dolarlık dış satım yapıldı.

Bu dönemdeki ihracatın yüzde 87,85'lik kısmını sadece otomotiv alanında gerçekleştiren kent, ülkeye 833 milyon 799 bin dolar kazandırdı.

Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre, Türkiye'de 2026'nın ilk 2 ayında 218 bin 703 taşıt üretildi, bu taşıtların 146 bin 87'si yurt dışına gönderildi.

Ocak-şubatta Türkiye'nin taşıt ihracatının yüzde 18,01'ini karşılayan Sakarya ise ürettiği 42 bin 872 aracın yüzde 61,37'sine denk gelen 26 bin 314'ünü dış piyasaya sattı.

Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi otomotiv üreticilerine ev sahipliği yapan kentte, ocak ve şubat aylarında 38 bin 755 otomobil, 384 midibüs, 234 otobüs, 174 küçük kamyon, 3 bin 325 traktör olmak üzere toplamda 42 bin 872 araç imal edildi. Kentte, günde ortalama 726 araç banttan indirildi.

Üretim ve ihracatta Toyota liderliğini korurken, TürkTraktör ikinci, Otokar üçüncü sırada yer aldı.

Toyota, ürettiği 38 bin 755 otomobilin 24 bin 306'sını, Otokar 792 midibüs, otobüs ve küçük kamyonun 298'ini, TürkTraktör ise 3 bin 325 traktörün 1710'unu yurt dışına gönderdi.

