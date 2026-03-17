Limonun fiyatı 5 kat arttı! Türkiye ithalata açıldı! Milyon ton üretim yetersiz

Limonun fiyatı 5 kat arttı! Türkiye ithalata açıldı! Milyon ton üretim yetersiz

Türkiye’de limon üretimi 2025’te yüzde 35 düşerek 1 milyon 128 bine geriledi. Fiyatlar ocak-şubat döneminde tarlada yüzde 410 artınca, markete pahalı ulaşması nedeniyle ithalat kapısı açıldı.

TÜİK'in şubat ayına ilişkin açıkladığı "Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi"ne (Tarım-ÜFE) göre, üretici fiyatları yıllık yüzde 40,10, aylık yüzde 0,21, yılın iki ayında yüzde 8,69 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 38,97 arttı.
Limonda TÜİK'in bitkisel üretim 2. tahminine göre 2024 yılı rekoltesi 1 milyon 730 bin ton iken geçen yıl yaklaşık yüzde 35 düşüşle 1 milyon 128 bin tona geriledi.

 

TÜİK'in üretici fiyat endeksine göre, geçen yıl eylül ekim aylarında tarladan çıkış fiyatı ortalama 30 lira civarında olan limon, kasımda 38 liraya çıktı.
Aralıkta hasadın hızlanmasıyla fiyatlar 29 liraya gerilerken ocakta hızla 40 liranın üzerine çıktı. Şubatta ise ocak ayına göre yüzde 29 yükselen limon geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 410 artarak yaklaşık 5'e katladı. Limon aralık ayına göre yaklaşık yüzde 79 yükseldi.

 

Üretiminde büyük bir sıkıntı olmamasına rağmen fiyatların 5 katına çıkması, bunun üzerine market ve pazarda pahalıya ulaşması nedeniyle ithalat kapısı açıldı.
Dünyanın en büyük ihracatçılarından olan Türkiye'de geçen yıl 1 milyon 128 bin ton limon üretilmişti.

